Première moto hybride de série Kawasaki Ninja 7 Hybrid

Il y a quelques semaines, Kawasaki avait annoncé le lancement commercial de ses premières motos électriques, la Ninja e-1 à l'habillage sportif et le roadster Z e-1. Aujourd'hui, c'est un nouveau coup de théâtre : la Ninja 7 Hybrid est une moto qui dispose d'un moteur à combustion combiné à un moteur électrique. Kawasaki promet d'excellentes valeurs d'accélération avec une consommation d'essence respectueuse du climat.

Pour Kawasaki, la présentation de la Ninja 7 Hybrid est une étape importante sur le chemin à long terme vers la neutralité CO2. Le cœur de la Ninja 7 Hybrid est un bicylindre en ligne de 451 cm3 à refroidissement liquide, une évolution du moteur de la Ninja/Z400 qui a été récemment présenté avec une puissance de 48 ch conforme à la norme A2 dans le nouveau cruiser Eliminator 450.

Dans la Ninja 7 Hybrid, sa puissance est indiquée à 43,5 kW ou 59 ch. La boîte de vitesses peut être manuelle (via l'unité de commande au guidon) ou automatique. Il s'agit d'une boîte de vitesses conventionnelle à six rapports, dans laquelle l'embrayage et le cylindre de commande sont actionnés par des servomoteurs à commande électronique.

Le bicylindre est combiné à un moteur électrique monté derrière le banc de cylindres, au-dessus de la boîte de vitesses. Avec le moteur électrique, la Ninja 7 Hybrid atteint 51,1 kW/70 ch. Le moteur électrique fournit donc une puissance de pointe de 11 ch, Kawasaki indiquant que la puissance du moteur électrique est de 9 kW, soit 12 ch. Selon Kawasaki, la propulsion hybride permet une toute nouvelle expérience de conduite grâce à la fonction e-Boost.

Du fait de la propulsion hybride, la Ninja 7 Hybrid se classe, en termes de puissance, dans la catégorie des 650 à 700 cm3 et ne peut pas être conduite avec le permis A2. En termes d'accélération, la Ninja 7 Hybrid peut toutefois, selon Kawasaki, rivaliser avec une supersportive de 1000cc à partir d'un départ arrêté lorsque la fonction e-Boost est utilisée. Les valeurs de consommation devraient se situer au niveau d'une 250.

Le conducteur peut choisir entre trois niveaux de conduite : Sport-Hybride, Eco-Hybride et la propulsion purement électrique (pour les courts trajets à vitesse réduite). En outre, la Ninja 7 Hybrid est équipée d'une fonction start/stop qui permet de couper le moteur thermique à l'arrêt. Dans ce cas, le "Automatic Launch Position Finder" fait passer automatiquement la boîte de vitesses en première pour que le démarrage se fasse sans problème. Le mode "walk" permet en outre de pousser confortablement le vélo (en avant et en arrière) pour se garer ou manœuvrer.

Le châssis se compose d'un nouveau cadre tubulaire en treillis. Les deux moteurs sont intégrés de manière compacte dans ce cadre et la batterie lithium-ion de 48V est placée sous le siège. Le design couleur argent et vert doit permettre à la Ninja 7 Hybrid de se démarquer clairement des autres motos.

La position de conduite est sportive et décontractée. Le cockpit offre de nombreuses informations sur l'écran couleur TFT. De plus, l'application Rideology permet de connecter le smartphone à la moto.

La Ninja 7 Hybrid est la première moto de série au monde à être équipée d'une motorisation hybride. Elle doit combiner les avantages du moteur à combustion et de la propulsion électrique et inaugurer une nouvelle ère dans l'histoire de la moto. L'impact de la combinaison de deux systèmes de propulsion sur le poids et le prix n'est pas encore révélé, mais la date de livraison prévue : à partir de janvier 2024.