Prima moto ibrida di produzione Kawasaki Ninja 7 Hybrid

Qualche settimana fa, Kawasaki ha annunciato il lancio sul mercato delle sue prime moto elettriche, la sportiva Ninja e-1 e la Roadster Z e-1. Ora arriva il prossimo colpo di fortuna: con la Ninja 7 Hybrid, arriva sul mercato una moto con un motore a combustione combinato con un motore elettrico. Kawasaki promette eccellenti valori di accelerazione e consumi di carburante rispettosi del clima.

Per Kawasaki, l'introduzione della Ninja 7 Hybrid è un passo importante nel percorso a lungo termine verso la neutralità delle emissioni di CO2. Il cuore della Ninja 7 Hybrid è un due cilindri in linea raffreddato a liquido da 451 cc, un'evoluzione del motore Ninja/Z400 recentemente introdotto con 48 CV conformi alla normativa A2 nella nuova cruiser Eliminator 450.

Nella Ninja 7 Hybrid, la potenza è di 43,5 kW o 59 CV. Il cambio può essere manuale (tramite un'unità di cambio montata sul manubrio) o automatico. Si tratta di una trasmissione convenzionale a sei marce, in cui la frizione e il tamburo del cambio sono azionati da attuatori a controllo elettronico.

Il motore a due cilindri è abbinato a un motore elettrico montato dietro la bancata dei cilindri, sopra il cambio. Insieme al motore elettrico, la Ninja 7 Hybrid produce 51,1 kW/70 CV. Il motore elettrico contribuisce quindi a una potenza di picco di 11 CV, mentre Kawasaki dichiara che la potenza del motore elettrico è di 9 kW, pari a 12 CV. Secondo Kawasaki, la trazione ibrida consente un'esperienza di guida completamente nuova grazie alla funzione e-Boost.

La motorizzazione ibrida colloca la Ninja 7 Hybrid nella classe da 650 a 700 cc in termini di prestazioni e non può essere guidata con la patente A2. Tuttavia, secondo Kawasaki, la Ninja 7 Hybrid è in grado di tenere il passo di una supersportiva da 1000 cc in termini di accelerazione da fermo quando si utilizza la funzione e-Boost. Il consumo di carburante è pari a quello di una 250cc.

Il pilota può scegliere tra tre modalità di guida: Sport Hybrid, Eco Hybrid e la guida elettrica pura (per brevi distanze a velocità ridotta). Inoltre, la Ninja 7 Hybrid è dotata di una funzione start/stop che consente di spegnere il motore a combustione quando ci si ferma. In questo modo, il "Trova posizione di lancio automatico" porta automaticamente il cambio in prima marcia, in modo che la partenza possa avvenire senza problemi. La modalità "walk" consente inoltre di spingere comodamente la moto (in avanti e indietro) durante il parcheggio o le manovre.

Il telaio è costituito da una nuova struttura a traliccio. I due motori sono integrati in modo compatto nel telaio e la batteria agli ioni di litio da 48 V è alloggiata sotto la sella. Il design dei colori argento e verde dovrebbe distinguere chiaramente la Ninja 7 Hybrid dalle altre moto.

La posizione di seduta è sportiva e rilassata. L'abitacolo offre ampie informazioni sul display a colori TFT. Inoltre, lo smartphone può essere collegato alla moto tramite l'applicazione Rideology.

La Ninja 7 Hybrid è la prima moto di serie al mondo con propulsione ibrida. È stata progettata per combinare i vantaggi del motore a combustione e della trazione elettrica e inaugurare una nuova era nella storia delle moto. Non è ancora stato rivelato come la combinazione dei due sistemi di propulsione influirà sul peso e sul prezzo, ma la disponibilità prevista è a partire da gennaio 2024.