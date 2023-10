Primeira mota híbrida de produção Kawasaki Ninja 7 Hybrid

A Kawasaki constrói a primeira mota híbrida de produção do mundo, a Ninja 7 Hybrid. A promessa: Aceleração máxima com consumo de combustível reduzido.

Há algumas semanas, a Kawasaki anunciou o lançamento das vendas das suas primeiras motos eléctricas, a desportiva Ninja e-1 e a Roadster Z e-1. Agora, chega a vez da Ninja 7 Hybrid, uma moto que chega ao mercado com um motor de combustão combinado com um motor elétrico. A Kawasaki promete excelentes valores de aceleração com um consumo de combustível amigo do ambiente.

Para a Kawasaki, a introdução da Ninja 7 Hybrid é um passo importante no caminho a longo prazo para a neutralidade de CO2. No coração da Ninja 7 Hybrid está um motor de dois cilindros em linha de 451cc, arrefecido a líquido, uma evolução do motor da Ninja/Z400 recentemente introduzido com 48 cv em conformidade com a norma A2 na nova Eliminator 450 cruiser.

Na Ninja 7 Hybrid, a sua potência é de 43,5 kW ou 59 cv. A transmissão pode ser engrenada manualmente (através da unidade de mudança de velocidades montada no guiador) ou automaticamente. Trata-se de uma transmissão convencional de seis velocidades, em que a embraiagem e o tambor de mudanças são accionados por actuadores controlados eletronicamente.

O motor de dois cilindros é combinado com um motor elétrico montado atrás do banco de cilindros, por cima da caixa de velocidades. Juntamente com o motor elétrico, a Ninja 7 Hybrid produz 51,1 kW/70 cv. O motor elétrico contribui assim para uma potência de pico de 11 cv, sendo que a Kawasaki indica que a potência do motor elétrico é de 9 kW, o que corresponde a 12 cv. De acordo com a Kawasaki, o motor híbrido permite uma experiência de condução completamente nova graças à função e-Boost.

A transmissão híbrida coloca a Ninja 7 Hybrid na classe de 650 a 700 cc em termos de desempenho e não pode ser conduzida com uma carta de condução A2. No entanto, de acordo com a Kawasaki, a Ninja 7 Hybrid pode acompanhar uma super mota desportiva de 1000 cc em termos de aceleração a partir de um ponto de partida quando se utiliza a função e-Boost. O consumo de combustível está ao nível de uma 250cc.

O condutor pode escolher entre três modos de condução: Sport Hybrid, Eco Hybrid e a condução puramente eléctrica (para curtas distâncias a velocidade reduzida). Além disso, a Ninja 7 Hybrid está equipada com uma função start/stop, através da qual o motor de combustão é desligado ao parar. Ao fazê-lo, o "Automatic Launch Position Finder" muda automaticamente a transmissão para a primeira velocidade, para que o arranque possa ser efectuado sem problemas. O modo "walk" permite também empurrar confortavelmente a bicicleta (para a frente e para trás) durante o estacionamento ou as manobras.

O quadro é constituído por uma nova estrutura em treliça. Os dois motores estão integrados de forma compacta neste quadro e a bateria de iões de lítio de 48V está alojada debaixo do assento. O design de cores em prateado e verde deve distinguir claramente a Ninja 7 Hybrid das outras motos.

A posição do assento é desportiva e descontraída. O cockpit oferece informações abrangentes sobre o ecrã a cores TFT. Além disso, o smartphone pode ser ligado à mota através da aplicação Rideology.

A Ninja 7 Hybrid é a primeira mota de produção do mundo com tração híbrida. Foi concebida para combinar as vantagens do motor de combustão e da tração eléctrica e anunciar uma nova era na história das motos. A forma como a combinação de dois sistemas de propulsão afectará o peso e o preço ainda não foi revelada, mas a disponibilidade prevista é a partir de janeiro de 2024.