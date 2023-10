Nouvelle Suzuki V-Strom 800 : plus légère, hauteur de selle plus basse

La plupart des gens ne roulent jamais sur des terrains difficiles et il n'est pas nécessaire d'avoir un débattement d'une tonne et des pneus tout-terrain pour rouler sur une route de terre. La nouvelle Suzuki V-Strom 800 s'adapte à la réalité européenne.

Comme le savent les lecteurs de SPEEDWEEK, Suzuki a ajouté à son enduro de voyage V-Strom 800DE la variante V-Strom 800 (sans désignation supplémentaire DE). DE signifie Dual Explorer et, dans ce contexte, une moto avec laquelle on peut rouler jusqu'à l'horizon aussi bien sur des routes asphaltées que sur des chemins non goudronnés. Suzuki élargit maintenant sa gamme de modèles avec la V-Strom 800 (sans DE) et veut ainsi gagner des clients qui souhaitent le plus souvent (presque toujours dans la réalité européenne) rouler sur des routes asphaltées.

Les différences techniques par rapport à la DE, qui est sur le marché depuis un an, concernent le châssis. La roue avant est réduite de 21 à 19 pouces, chaussée d'un pneu sans chambre à air au format 110/80-19 au lieu de 90/90-21 avec chambre à air. Cela apporte plus d'adhérence sur l'asphalte, au prix d'une moindre précision sur les surfaces meubles. La roue arrière reste en 17 pouces, avec des pneus 150/70-17. Des roues en fonte sont montées à la place des roues à rayons en fil métallique, dont la fabrication est plus complexe.

Showa fournit la fourche et l'amortisseur USD, avec des débattements réduits de 220 à 150 mm à l'avant et à l'arrière. La hauteur d'assise passe ainsi de 30 à 825 mm. Sur la fourche, la précontrainte du ressort est réglable sur le montant gauche de la fourche, qui ne contient que le ressort (à droite, uniquement l'amortissement). Sur l'amortisseur, il est possible de régler la détente et, à l'aide d'un volant, la précontrainte.

Les disques de frein, un double disque de 310 mm de diamètre à l'avant et un disque de 260 mm à l'arrière, sont repris de la DE, mais le système de freinage avant est amélioré avec des étriers radiaux à quatre pistons de Nissin au lieu des étriers à double piston plus simples.

Le confort sur la route est amélioré par des supports en caoutchouc sur les repose-pieds et un pare-brise plus haut. Le moteur bicylindre en ligne de 84 ch à 8500 tr/min et 78 Nm à 6800 Nm est repris tel quel.

Grâce à un châssis plus simple, le poids baisse de 7 à 223 kg et le prix de 800 à 10 600 euros (Suisse Fr. 10 895.-, Autriche 11 490 euros). La Suzuki V-Strom 800 sera disponible à partir de novembre en bleu, gris et noir.