Nuova Suzuki V-Strom 800: più leggera, altezza sella inferiore

La maggior parte delle persone non va mai in moto su terreni difficili, e una strada sterrata non ha bisogno di un chilometro di escursione delle sospensioni e di pneumatici da fuoristrada. La nuova Suzuki V-Strom 800 si adatta alla realtà europea.

Come i lettori di SPEEDWEEK sanno, Suzuki fornisce la sua enduro da turismo V-Strom 800DE nella variante V-Strom 800 (senza la denominazione aggiuntiva DE). DE sta per Dual Explorer e, in questo contesto, una moto che può essere guidata fino all'orizzonte sia su strade asfaltate che su sentieri sterrati. Ora Suzuki amplia la gamma di modelli con la V-Strom 800 (senza DE) e vuole attirare i clienti che per lo più (nella realtà europea quasi sempre) vogliono stare su strade asfaltate.

Le differenze tecniche rispetto alla DE, in commercio da un anno, riguardano il telaio. La ruota anteriore è stata ridotta da 21 a 19 pollici e monta un pneumatico tubeless 110/80-19 anziché 90/90-21 con camera d'aria. Questo garantisce una maggiore aderenza sull'asfalto, al costo di una minore precisione sulle superfici sciolte. La ruota posteriore rimane da 17 pollici e monta pneumatici 150/70-17. Vengono utilizzate ruote fuse al posto delle più complesse ruote a filo.

La forcella e l'ammortizzatore USD sono forniti da Showa, con un'escursione ridotta da 220 a 150 mm all'anteriore e al posteriore. Questo riduce l'altezza della sella da 30 a 825 mm. Sulla forcella, il precarico della molla può essere regolato sul gambale sinistro, che contiene solo la molla (a destra solo lo smorzamento). Lo smorzamento in estensione può essere regolato sull'ammortizzatore e il precarico può essere regolato con il volantino.

I dischi dei freni, un doppio disco da 310 mm di diametro all'anteriore e un disco da 260 mm al posteriore, sono gli stessi della DE, ma l'impianto frenante anteriore è aggiornato con pinze radiali Nissin a quattro pistoncini al posto delle più semplici pinze a doppio pistoncino.

Il comfort di guida è migliorato dai cuscinetti di gomma sulle pedane e dal parabrezza più alto. Il motore a due cilindri in linea da 84 CV a 8500 giri/min e 78 Nm a 6800 Nm è adottato invariato.

Il telaio più semplice riduce il peso di 7 a 223 kg e il prezzo della 800 a 10.600 euro (Svizzera Fr. 10.895,-, Austria 11.490 euro). La Suzuki V-Strom 800 sarà disponibile da novembre nei colori blu, grigio e nero.