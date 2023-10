Nova Suzuki V-Strom 800: Mais leve, altura do assento mais baixa

Como os leitores da SPEEDWEEK sabem, a Suzuki está a fornecer a sua V-Strom 800DE touring enduro com a variante V-Strom 800 (sem a designação adicional DE). DE significa Dual Explorer e, neste contexto, uma moto que pode ser conduzida até ao horizonte tanto em estradas pavimentadas como em trilhos de terra batida. Agora a Suzuki está a expandir a gama de modelos com a V-Strom 800 (sem DE) e quer atrair clientes que na sua maioria (na realidade europeia quase sempre) querem estar em estradas de asfalto.

As diferenças técnicas em relação à DE, que está no mercado há um ano, dizem respeito ao chassis. A roda dianteira foi reduzida de 21 para 19 polegadas e está equipada com um pneu sem câmara 110/80-19 em vez de 90/90-21 com câmara. Isto proporciona uma maior aderência no asfalto, à custa de uma menor precisão em superfícies soltas. A roda traseira permanece com 17 polegadas e está equipada com pneus 150/70-17. São utilizadas rodas fundidas em vez das mais complexas rodas de arame.

A forquilha USD e o amortecedor são fornecidos pela Showa, com um curso mais curto de 220 para 150 mm à frente e atrás. Isto reduz a altura do assento nos 30 para 825 mm. No garfo, a pré-carga da mola pode ser ajustada na perna esquerda do garfo, que contém apenas a mola (na direita apenas o amortecimento). O amortecimento de rebound pode ser ajustado no amortecedor e a pré-carga pode ser ajustada por volante.

Os discos de travão, um disco duplo de 310 mm de diâmetro à frente e um disco de 260 mm atrás, são os mesmos que na DE, mas o sistema de travagem dianteiro foi melhorado com pinças radiais Nissin de quatro pistões em vez das pinças simples de dois pistões.

O conforto de condução é melhorado com almofadas de borracha nos apoios dos pés e um para-brisas mais alto. O motor de dois cilindros em linha com 84 cv às 8500 rpm e 78 Nm às 6800 Nm é adotado sem alterações.

O chassi mais simples reduz o peso em 7 a 223 kg e o preço na 800 para 10.600 Euros (Suíça Fr. 10.895,-, Áustria 11.490 Euros). A Suzuki V-Strom 800 estará disponível a partir de novembro em azul, cinzento e preto.