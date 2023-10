Honda E-Clutch : Embrayage automatique pour les motos

Honda dispose déjà d'un système de production en série, la boîte DCT, qui permet au conducteur de sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel il n'a qu'à appuyer sur l'accélérateur et le relâcher, l'embrayage, la montée et la descente des rapports et le débrayage à l'arrêt fonctionnent de manière automatisée. Inconvénient de cette transmission à double embrayage : un poids supplémentaire de 10 kg par rapport à une boîte manuelle conventionnelle avec embrayage à commande manuelle.

C'est pourquoi Honda travaille également sur un système plus simple, appelé E-Clutch. Les Quickshifters pour monter et descendre les vitesses fonctionnent depuis longtemps sans problème. Une électronique de commande supplémentaire se charge désormais, via deux servomoteurs, d'embrayer et de débrayer pour démarrer et s'arrêter.

Pour remplacer le lourd DTC, les changements de vitesse devraient également être automatiques, ce qui n'est pas le cas avec ce système, le changement de vitesse se faisant de manière conventionnelle avec le pied gauche. Un levier d'embrayage est toujours présent sur l'armature gauche du guidon. Si le conducteur l'actionne, il passe outre l'électronique. Honda annonce que ce système sera un jour installé sur les motos fun de la marque. Il pourrait s'agir des modèles 125 Monkey, Dax et Grom.

Dans la vidéo de démonstration que nous offre Honda, la fonction est toutefois présentée sur une moto qui (non mais aussi !) est accélérée dans des plages de vitesse indécentes.

