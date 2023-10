Honda E-Clutch: frizione automatica per motociclette

Honda ha già un sistema in produzione di serie con il cambio DCT, in cui il conducente può selezionare una modalità di funzionamento in cui deve solo premere e rilasciare l'acceleratore; l'innesto della frizione, la salita e la discesa di marcia e il disinnesto della frizione in fase di arresto sono automatizzati. Svantaggio di questa trasmissione a doppia frizione: 10 kg di peso in più rispetto a un cambio manuale tradizionale con frizione azionata manualmente.

Per questo motivo Honda sta studiando un sistema più semplice, chiamato E-Clutch. I cambi rapidi per salire e scendere di marcia funzionano da tempo senza problemi. L'elettronica di controllo aggiuntiva si occupa ora dell'innesto e del disinnesto della frizione per l'avviamento e l'arresto tramite due servomotori.

Per sostituire il pesante DTC, anche le marce dovrebbero essere cambiate automaticamente, cosa che non avviene con questo sistema; le marce vengono cambiate convenzionalmente con il piede sinistro. C'è ancora una leva della frizione sul manubrio sinistro. Se il conducente la aziona, esclude l'elettronica. Honda ha annunciato che un giorno questo sistema sarà installato sulle moto da divertimento del marchio. Ciò potrebbe significare i modelli Monkey, Dax e Grom da 125 cc.

Nel video dimostrativo che Honda ci offre, tuttavia, la funzione viene mostrata su una moto che viene accelerata (no, ma anche!) a velocità indecenti.

