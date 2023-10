Honda E-Clutch: embraiagem automática para motos

A Honda já dispõe de um sistema de produção em série com a transmissão DCT, em que o condutor pode selecionar um modo de funcionamento em que apenas tem de premir e soltar o acelerador; o acionamento da embraiagem, as mudanças para cima e para baixo e o desacoplamento da embraiagem ao parar são automatizados. Desvantagem desta transmissão de dupla embraiagem: 10 kg de peso adicional em comparação com uma transmissão manual convencional com embraiagem manual.

É por isso que a Honda também está a trabalhar num sistema mais simples chamado E-Clutch. As mudanças rápidas para cima e para baixo há muito que funcionam sem problemas. A eletrónica de controlo adicional assume agora o engate e desengate da embraiagem para arranque e paragem através de dois servomotores.

Para substituir o pesado DTC, as mudanças também teriam de ser automáticas, o que não é o caso com este sistema; as mudanças são efectuadas convencionalmente com o pé esquerdo. Existe ainda uma alavanca de embraiagem no guiador esquerdo. Se o condutor a acionar, anula o sistema eletrónico. A Honda anunciou que este sistema será um dia instalado nas motos de diversão da marca. Isto pode significar os modelos Monkey, Dax e Grom de 125cc.

No vídeo de demonstração que a Honda nos oferece, no entanto, a função é mostrada numa mota que é acelerada (não, mas também!) a velocidades indecentes.

