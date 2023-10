Moto Morini Calibro : pas une copie conforme

On ne peut pas dire sans réserve que la Moto Morini Calibro est une copie de la Kawasaki Vulcan S, malgré la similitude du design et de la technique. La Kawasaki ne dispose pas de deux amortisseurs ni d'une transmission par courroie crantée.

Dans l'enduro de voyage X-Cape et le roadster Seiemezzo, Morini monte le bicylindre 650 fabriqué en Chine et basé sur le moteur de la Kawasaki ER-6 (et d'autres modèles Kawasaki). Aujourd'hui, Morini propose un cruiser équipé de ce moteur.

Le moteur bicylindre en ligne est repris tel quel. 60 CV à 8250/min et 54 Nm à 7000/min positionnent la Morini Calibro comme un cruiser de classe moyenne. Une version A2 de 48 ch sera proposée en complément.

Le moteur bien connu est monté dans un nouveau cadre tubulaire en acier. Le châssis est complété par une fourche télescopique conventionnelle de 41 à l'avant, deux amortisseurs avec bras oscillant en acier à l'arrière et des roues en fonte d'aluminium, chaussées de pneus 130/70-18 et 180/70-16. Les débattements mesurent 140 et 110 mm, la hauteur de selle 720 mm. Le cruiser de 200 kg est freiné par des freins à disque de 320 et 255 mm et des étriers de la filiale espagnole de Brembo, J.Juan.

Les caractéristiques techniques et l'apparence de la Moto Morini Calibro rappellent fortement celles de la Kawasaki Vulcan S, sur le marché depuis 2015. Les seules différences se situent à l'arrière : Moroni monte classiquement deux amortisseurs au lieu de l'amortisseur central à articulation directe de la Kawasaki et entraîne la roue arrière avec une courroie crantée (Kawasaki : chaîne).

Moto Morini annonce une commercialisation pour le premier semestre 2024 et ne donne pas encore de prix.