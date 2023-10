Moto Morini Calibro: non una copia esatta

Nonostante le somiglianze nel design e nella tecnologia, la Moto Morini Calibro non può essere definita una copia della Kawasaki Vulcan S senza riserve. La Kawasaki non ha due montanti a molla e una trasmissione a cinghia dentata.

Per l'enduro da turismo X-Cape e per la roadster Seiemezzo, Morini utilizza il motore bicilindrico da 650 cc prodotto in Cina, basato sul motore della Kawasaki ER-6 (e di altri modelli Kawasaki). Ora Morini presenta una cruiser con questo motore.

Il motore a due cilindri in linea viene ripreso invariato. 60 CV a 8250 giri/min e 54 Nm a 7000 giri/min posizionano la Morini Calibro come una cruiser di fascia media. Ci sarà anche una versione A2 con 48 CV.

Il noto motore è inserito in un nuovo telaio tubolare in acciaio. La ciclistica è completata da una forcella telescopica convenzionale da 41 all'anteriore, due puntoni di sospensione con forcellone in acciaio al posteriore e ruote in alluminio fuso, con pneumatici da 130/70-18 e 180/70-16. L'escursione delle sospensioni misura 140 e 110 mm, l'altezza della sella 720 mm. La cruiser, che pesa 200 kg, è frenata da freni a disco da 320 e 255 mm e pinze della filiale spagnola Brembo J.Juan.

I dati tecnici e l'aspetto della Moto Morini Calibro ricordano fortemente la Kawasaki Vulcan S, presente sul mercato dal 2015. L'unica differenza è nella parte posteriore: Moroni utilizza classicamente due ammortizzatori al posto dell'ammortizzatore centrale direttamente collegato della Kawasaki e aziona la ruota posteriore con una cinghia dentata (Kawasaki: catena).

Moto Morini annuncia il lancio sul mercato per la prima metà del 2024 e non indica ancora il prezzo.