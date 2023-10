Moto Morini Calibro: Não é uma cópia exacta

Na X-Cape touring enduro e na Seiemezzo roadster, a Morini utiliza o motor de dois cilindros de 650cc fabricado na China, que é baseado no motor da Kawasaki ER-6 (e noutros modelos da Kawasaki). Agora a Morini está a apresentar uma cruiser com este motor.

O motor de dois cilindros em linha é retomado sem alterações. 60 cv às 8250 rpm e 54 Nm às 7000 rpm posicionam a Morini Calibro como uma cruiser de gama média. Haverá também uma versão A2 com 48 cv.

O motor familiar está integrado num novo quadro tubular em aço. O quadro é completado com uma forquilha telescópica convencional de 41 na frente, dois suportes de suspensão com braço oscilante em aço na traseira e jantes em alumínio fundido, pneus com 130/70-18 e 180/70-16. O curso da suspensão mede 140 e 110 mm, a altura do assento 720 mm. A cruiser de 200 kg é travada por travões de disco de 320 e 255 mm e pinças da filial espanhola da Brembo, J.Juan.

Os dados técnicos, bem como a aparência da Moto Morini Calibro, lembram fortemente a Kawasaki Vulcan S, que está no mercado desde 2015. A única diferença está na traseira: Moroni classicamente usa dois amortecedores em vez do amortecedor central diretamente ligado da Kawasaki e aciona a roda traseira com uma correia dentada (Kawasaki: corrente).

A Moto Morini anuncia o lançamento no mercado para o primeiro semestre de 2024 e ainda não indica um preço.