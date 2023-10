Kawasaki Ninja Academy : entraînement et soleil espagnol

Depuis 2018, Kawasaki organise la Ninja Academy en collaboration avec des partenaires compétents. La conduite instruite de la Ninja ZX-10R actuelle sur le Circuito de Almeria est au premier plan. De plus, les nouvelles Ninja ZX-6R et Ninja ZX-4RR seront mises à disposition.

Fin octobre, la Kawasaki Ninja Academy prendra un nouveau départ. Pour tous les pilotes sportifs, c'est l'occasion d'améliorer leurs compétences de conduite sur un modèle Ninja actuel grâce au soutien d'instructeurs expérimentés. Et ce - pendant les mois d'automne et d'hiver, froids et sombres chez nous - sur le Racetrack/Circuito de Almeria dans le sud de l'Espagne.

Les événements sont conçus pour durer trois jours et se composent de deux jours d'entraînement sur le circuit d'Almeria, encadrés par des instructeurs, et d'une journée d'entraînement et de randonnée enduro intitulée "KX Experience". Pour la KX Experience, les participants disposent de KX250 et KX450 homologuées pour la route. La KX Experience ne requiert aucune expérience du tout-terrain. Après une partie d'entraînement, le choix du parcours est adapté aux capacités des pilotes.

L'événement de trois jours coûte seulement 1 590 euros par participant (y compris quatre nuits dans un hôtel quatre étoiles, l'utilisation des motos et de nombreuses autres prestations). La première date débute le 24 octobre 2023, la dernière le 26 mars 2024.