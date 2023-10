Accademia Ninja Kawasaki: Formazione e sole spagnolo

Due giorni in pista e un giorno in fuoristrada su moto fornite da Kawasaki nel soleggiato sud della Spagna, mentre in questo paese è inverno. Sembra allettante.

Dal 2018, Kawasaki organizza la Ninja Academy insieme a partner competenti. Il focus è sulla guida istruita con l'attuale Ninja ZX-10R sul Circuito de Almeria. Inoltre, saranno disponibili le nuove Ninja ZX-6R e Ninja ZX-4RR.

Alla fine di ottobre verrà rilanciata la Kawasaki Ninja Academy. Si tratta di un'opportunità per tutti i motociclisti sportivi di migliorare le proprie capacità di guida su un modello Ninja attuale con il supporto di istruttori esperti. Il tutto - durante i freddi e bui mesi autunnali e invernali di questo Paese - presso l'Autodromo/Circuito di Almeria, nel sud della Spagna.

Gli eventi sono concepiti come una tre giorni e consistono in due giorni di allenamento guidato da istruttori sul circuito di Almeria e in un giorno di allenamento Enduro e touring chiamato "KX Experience". Per la KX Experience sono a disposizione dei partecipanti KX250 e KX450 omologate per uso stradale. La KX Experience non richiede alcuna esperienza di fuoristrada. Dopo una sezione di prova, la scelta del tracciato viene adattata alle capacità dei piloti.

L'evento di tre giorni costa solo 1.590 a partecipante (incluse quattro notti in un hotel a quattro stelle, l'uso delle moto e molti altri servizi). La prima data inizia il 24 ottobre 2023, l'ultima il 26 marzo 2024.