Kawasaki Ninja Academy: Treino e sol espanhol

Desde 2018, a Kawasaki organiza a Academia Ninja em conjunto com parceiros competentes. O foco está na pilotagem instruída com a atual Ninja ZX-10R no Circuito de Almeria. Para além disso, estarão disponíveis as novas Ninja ZX-6R e Ninja ZX-4RR.

No final de outubro, será relançada a Kawasaki Ninja Academy. Esta é uma oportunidade para todos os condutores desportivos melhorarem as suas capacidades de condução num modelo Ninja atual com o apoio de instrutores experientes. E tudo isto - durante os meses frios e escuros de outono e inverno neste país - no Autódromo/Circuito de Almeria, no sul de Espanha.

Os eventos são concebidos como um evento de três dias e consistem em dois dias de formação orientada por instrutores no circuito de Almeria e um dia de formação e passeio de Enduro denominado "KX Experience". As KX250 e KX450, em versão de estrada, estão disponíveis para os participantes no KX Experience. O KX Experience não requer qualquer experiência em todo-o-terreno. Depois de uma secção de treino, a escolha da pista é adaptada às capacidades dos pilotos.

O evento de três dias custa apenas 1.590 por participante (incluindo quatro noites num hotel de quatro estrelas, utilização das motos e muitos outros serviços). A primeira data começa em 24 de outubro de 2023 e a última em 26 de março de 2024.