BMW Motorrad : Markus prend le relais de Markus

Markus Flasch prendra la direction de BMW Motorrad le 1er novembre 2023. Dans sa fonction actuelle de chef de ligne de produits, M. Flasch est responsable du développement et de la conception de tous les véhicules de la marque BMW dans les catégories moyenne et supérieure ainsi que de la marque Rolls-Royce.

Ce passionné de moto travaille pour le groupe BMW depuis 2015 et a notamment été directeur de BMW M GmbH auparavant. C'est sous sa direction que BMW M GmbH s'est hissée au rang de leader mondial de la performance et des voitures hautes performances et que BMW M GmbH a fusionné avec BMW Motorsport.

L'Autrichien Flasch succède à Markus Schramm, qui a commencé sa brillante carrière en 1991 au sein du BMW Group. Après avoir occupé de nombreuses fonctions de direction dans les domaines de la distribution, de l'après-vente, du contrôle de gestion, de la planification du groupe et de la stratégie produit, M. Schramm, passionné de moto, a pris la direction de BMW Motorrad en mai 2018 et a conduit la marque au résultat record provisoire de 2022 avec 202 895 motos et scooters vendus.

Le moment est bien choisi : BMW construit des motos depuis 100 ans et, dans le cadre des festivités du centenaire, le BMW Motorrad Welt a été inauguré à Berlin et la BMW R1300GS a été présentée pour poursuivre la success story des modèles GS.

Sous la direction de Markus Schramm (60 ans), BMW Motorrad a connu les années les plus fructueuses de l'histoire de l'entreprise. L'introduction de la marque M chez BMW Motorrad, l'extension réussie de la gamme de modèles dans le domaine des cruisers avec la R18 et l'entrée dans le monde de la mobilité électrique à deux roues ont eu lieu sous son règne, mais la poursuite du développement de la marque BMW Motorrad en une marque d'expérience hautement émotionnelle reste la plus importante.

Pour ce faire, Schramm a tout de suite assuré le retour de BMW dans le championnat du monde de Superbike avec Shaun Muir Racing comme partenaire. Depuis 2021, il existe une deuxième équipe, Bonovo action, dotée d'un équipement équivalent. Sous sa direction, des pilotes de haut niveau ont été engagés, le dernier en date étant Toprak Razgatlioglu.

Dr. Markus Schramm : "Pour moi personnellement, en tant que motard passionné, la direction de BMW Motorrad a marqué le point culminant émotionnel de ma carrière au sein du BMW Group. Avoir mené la marque à ce succès historique avec mon équipe hautement motivée, passionnée et professionnelle chez BMW Motorrad et avoir posé les jalons d'un avenir prospère pour BMW Motorrad me rend tout simplement fier. Ce fut une période formidable avec une équipe formidable. Je suis maintenant très heureux que Markus Flasch, un collègue expérimenté et un passionné de moto, prenne ma succession à la tête de BMW Motorrad".

Les craintes que l'engagement en Superbike soit réduit sous la nouvelle direction, comme cela s'est déjà produit par le passé chez BMW, semblent tout d'abord infondées. Flasch est lui-même motocycliste et a participé activement à des courses. À 43 ans, il a passé une partie importante de sa carrière professionnelle à la tête de BMW M GmbH. Dans cette fonction, il a contribué de manière décisive à la fusion de BMW M GmbH avec BMW Motorsport et a eu de nombreux points de contact avec le projet Superbike.

"En tant que motard passionné, je suis très heureux de pouvoir m'appuyer sur les grands succès remportés jusqu'à présent par BMW Motorrad et de tout mettre en œuvre, avec l'équipe BMW Motorrad très motivée, pour conduire notre marque fascinante vers un avenir couronné de succès", a déclaré Markus Flasch (43 ans) en commentant sa nouvelle mission.