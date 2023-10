BMW Motorrad: Markus prende il posto di Markus

Markus Flasch assumerà la direzione di BMW Motorrad il 1° novembre 2023. Nel suo attuale ruolo di Product Line Manager, Flasch è responsabile dello sviluppo e della concezione di tutti i veicoli del marchio BMW nelle classi media e di lusso, nonché del marchio Rolls-Royce.

Appassionato motociclista, Flasch lavora per il BMW Group dal 2015 ed è stato in precedenza, tra le altre posizioni, responsabile di BMW M GmbH. Sotto la sua guida, BMW M GmbH è cresciuta fino a diventare il fornitore leader mondiale di automobili ad alte prestazioni e la fusione di BMW M GmbH con BMW Motorsport.

L'austriaco Flasch succede a Markus Schramm, che ha iniziato la sua carriera di successo nel BMW Group nel 1991. Dopo aver ricoperto numerose posizioni manageriali nelle vendite, nell'aftersales, nel controlling, nella pianificazione di gruppo e nella strategia di prodotto, Schramm, un motociclista, ha assunto la guida di BMW Motorrad nel maggio 2018 e ha portato il marchio a un risultato record preliminare nel 2022 con 202.895 moto e scooter venduti.

Il momento è adatto: BMW costruisce moto da 100 anni e, nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario, è stato inaugurato il BMW Motorrad Welt a Berlino ed è stata presentata la BMW R1300GS per continuare la storia di successo dei modelli GS.

Sotto la guida di Markus Schramm (60 anni), BMW Motorrad ha vissuto gli anni di maggior successo nella storia dell'azienda. L'introduzione del marchio M in BMW Motorrad, il successo dell'ampliamento della gamma di modelli da crociera con la R18 e l'ingresso nella mobilità elettrica a due ruote sono stati tutti elementi della sua epoca, ma soprattutto l'ulteriore espansione del marchio BMW Motorrad in un marchio di esperienze altamente emozionali.

A tal fine, Schramm ha immediatamente assicurato il ritorno in fabbrica di BMW nel Campionato Mondiale Superbike con Shaun Muir Racing come partner. Dal 2021 c'è un secondo team, altrettanto attrezzato, Bonovo action. Sotto la sua gestione sono stati ingaggiati piloti di prim'ordine, tra cui, recentemente, Toprak Razgatlioglu.

Markus Schramm: "Per me personalmente, come appassionato motociclista, la gestione di BMW Motorrad ha segnato il momento più emozionante della mia carriera nel BMW Group. Aver condotto il marchio a questo storico successo con il mio team altamente motivato, appassionato e professionale e aver tracciato la strada per un futuro di successo di BMW Motorrad mi rende semplicemente orgoglioso. È stato un periodo fantastico con una grande squadra. Ora sono molto felice che Markus Flasch, un collega esperto e appassionato di moto, mi succederà alla guida di BMW Motorrad".

I timori che l'impegno in Superbike possa essere ridimensionato con la nuova gestione, come è accaduto in passato alla BMW, sembrano per il momento infondati. Flasch è lui stesso un motociclista e ha partecipato attivamente alle gare. Il 43enne ha trascorso una parte importante della sua carriera professionale come responsabile della BMW M GmbH. In questa funzione, ha svolto un ruolo importante nel riunire BMW M GmbH con BMW Motorsport e ha avuto molti punti di contatto con il progetto Superbike.

"Come appassionato motociclista, non vedo l'ora di costruire sui grandi successi di BMW Motorrad fino ad oggi e, insieme al team BMW Motorrad altamente motivato, di fare tutto ciò che è in mio potere per guidare il nostro affascinante marchio verso un futuro di successo", ha commentato Markus Flasch (43) sul suo nuovo ruolo.