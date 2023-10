BMW Motorrad: Markus assume o controlo de Markus

Markus Flasch assumirá o cargo de Diretor da BMW Motorrad a 1 de novembro de 2023. Na sua atual função de Gestor de Linha de Produto, Flasch é responsável pelo desenvolvimento e conceção de todos os veículos da marca BMW nas classes média e de luxo, bem como da marca Rolls-Royce.

Um motociclista apaixonado, Flasch trabalha para o BMW Group desde 2015 e foi anteriormente Diretor da BMW M GmbH, entre outros cargos. Sob a sua liderança, a BMW M GmbH tornou-se o principal fornecedor mundial de automóveis de desempenho e de alta performance, bem como a fusão da BMW M GmbH com a BMW Motorsport.

O austríaco Flasch sucede a Markus Schramm, que iniciou a sua carreira de sucesso no BMW Group em 1991. Depois de ocupar vários cargos de gestão em vendas, pós-venda, controlo, planeamento de grupo e estratégia de produto, Schramm, um motociclista, assumiu a liderança da BMW Motorrad em maio de 2018 e levou a marca a um resultado recorde preliminar em 2022, com 202.895 motos e scooters vendidas.

O momento é oportuno: A BMW constrói motos há 100 anos e, como parte das comemorações do aniversário, a BMW Motorrad Welt foi inaugurada em Berlim e a BMW R1300GS foi revelada para continuar a história de sucesso dos modelos GS.

Sob a liderança de Markus Schramm (60), a BMW Motorrad viveu os anos de maior sucesso na história da empresa. A introdução da marca M na BMW Motorrad, a expansão bem sucedida da gama de modelos para cruzeiros com a R18 e a sua entrada na electromobilidade de duas rodas fizeram parte da sua era, mas acima de tudo a expansão da marca BMW Motorrad para uma marca de experiência altamente emocional.

Para isso, Schramm garantiu imediatamente o retorno da fábrica da BMW ao Campeonato Mundial de Superbike com a Shaun Muir Racing como parceira. Desde 2021, existe uma segunda equipa, igualmente equipada, a Bonovo action. Sob sua gestão, pilotos de primeira classe foram contratados, mais recentemente Toprak Razgatlioglu.

Dr. Markus Schramm: "Para mim, pessoalmente, como um motociclista apaixonado, a gestão da BMW Motorrad marcou o ponto alto emocional da minha carreira no BMW Group. Ter conduzido a marca a este sucesso histórico com a minha equipa altamente motivada, apaixonada e profissional na BMW Motorrad e ter definido o rumo para um futuro de sucesso da BMW Motorrad deixa-me simplesmente orgulhoso. Foi um grande momento com uma grande equipa. Agora estou muito feliz por Markus Flasch, um colega experiente e entusiasta de motos, me suceder como diretor da BMW Motorrad."

Os receios de que o compromisso com as Superbike possa ser reduzido sob a nova direção, como já aconteceu no passado na BMW, parecem, por enquanto, infundados. Flasch é ele próprio um motociclista e participou ativamente em eventos de corrida. O homem de 43 anos passou uma parte importante da sua carreira profissional como diretor da BMW M GmbH. Nesta função, desempenhou um papel importante na aproximação da BMW M GmbH à BMW Motorsport e teve muitos pontos de contacto com o projeto Superbike.

"Como motociclista apaixonado, estou ansioso por dar continuidade aos grandes sucessos da BMW Motorrad até à data e, juntamente com a equipa altamente motivada da BMW Motorrad, fazer tudo o que estiver ao meu alcance para conduzir a nossa fascinante marca a um futuro de sucesso", comenta Markus Flasch (43) sobre a sua nova função.