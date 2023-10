Yamaha : ancré dans la pratique et complètement à part

Yamaha annonce au Japan Mobility Show la présentation de plusieurs concepts plutôt originaux. Cette exposition se déroule du 28 octobre au 5 novembre. Suzuki a déjà annoncé un scooter à hydrogène et Honda une petite voiture électrique et un deux-roues électrique, tous deux des véhicules urbains.

Yamaha présentera un tricycle électrique à deux places, de conception similaire au Polaris Slingshot, avec deux roues à l'avant et une à l'arrière. Le Yamaha EVF (pour Electric Fun Vehicle) est un pocket bike qui intègre la même technologie de propulsion que le prototype de trial TY-E de Yamaga.

Avec le scooter électrique ELove, Yamaha fait la démonstration de son système Advandes Motorcycle Stabilisation System, grâce auquel le deux-roues se stabilise lui-même. Le scooter s'équilibre ainsi lui-même à basse vitesse ou à l'arrêt.

Le projet le plus ambitieux est sans doute la moto appelée Motoroid2, sur laquelle le conducteur ne conduit plus, mais est le passager de son ami Motoroid2. Le Motoroid2 reconnaît son propriétaire par reconnaissance faciale et doit réagir à ses mimiques et à ses gestes, se retire lui-même de la béquille latérale, s'équilibre lui-même et, en collaboration avec son passager, se dirige de manière partiellement autonome vers la destination du trajet.

Plus terre à terre, le concept TMW est un tricycle hybride destiné à une utilisation tout-terrain et basé techniquement sur le tricycle pendulaire routier Niken, produit en série depuis 2018. Un moteur à essence, un monocylindre refroidi par air d'environ 150 cm3, entraîne la roue arrière de manière conventionnelle, les deux roues avant sont équipées de moteurs de moyeu de roue. Ainsi, les trois roues sont entraînées, ce qui promet une bonne traction sur un sol meuble. Avec le TMW, il serait sans doute plus élégant de sillonner le terrain qu'avec un quad, et le risque de tonneaux lors de virages rapides serait moindre. Le comportement du véhicule sur les pentes et dans les ornières est une question qui devrait être clarifiée lors du test de conduite.

Le concept d'un YXZ1000R, un véhicule tout-terrain léger (également appelé side-by-side), transformé pour fonctionner à l'hydrogène, a également un certain rapport avec la pratique.