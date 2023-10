Yamaha: radicata nella pratica e completamente distaccata

In occasione del Japan Mobility Show, Yamaha annuncia veicoli concept completamente fuori dagli schemi: Il Motoroid2 è destinato ad essere il buon amico dell'uomo. Più concreto è un triciclo inclinabile per uso fuoristrada con trazione integrale.

Yamaha annuncia che al Japan Mobility Show presenterà diversi concept piuttosto fuori dagli schemi. Il salone si svolge dal 28 ottobre al 5 novembre. Suzuki ha già annunciato uno scooter a idrogeno e Honda un'utilitaria elettrica e un due ruote elettrico, entrambi veicoli urbani.

Yamaha presenterà un triciclo elettrico a due posti, dal design simile a quello del Polaris Slingshot, con due ruote anteriori e una posteriore. La Yamaha EVF (Electric Fun Vehicle) è una bicicletta tascabile che utilizza la stessa tecnologia di propulsione del prototipo Yamaha TY-E.

Con lo scooter elettrico ELove, Yamaha dimostra il suo sistema di stabilizzazione Advandes Motorcycle Stabilisation System, con il quale il due ruote si stabilizza da solo. Con questo sistema, lo scooter si bilancia da solo a bassa velocità o quando è fermo.

Il progetto più fuori dal comune è probabilmente la moto chiamata Motoroid2, sulla quale il pilota non guida più, ma è passeggero del suo amico Motoroid2. Il Motoroid2 riconosce il suo proprietario tramite il riconoscimento facciale e dovrebbe reagire alle sue espressioni facciali e ai suoi gesti, si toglie dal cavalletto laterale, si mette in equilibrio e, in collaborazione con il suo passeggero, guida in modo semi-autonomo fino alla destinazione del viaggio.

Più concreto è il concept denominato TMW, un tre ruote ibrido per uso off-road che tecnicamente si basa sul tilt-triciclo stradale Niken, in produzione di serie dal 2018. Un motore a benzina, un monocilindrico raffreddato ad aria di circa 150 cc, aziona convenzionalmente la ruota posteriore, mentre le due ruote anteriori sono dotate di motori a mozzo. Ciò significa che tutte e tre le ruote sono azionate, il che promette una buona trazione sui terreni sconnessi. Il TMW sarebbe probabilmente più elegante di un quad in curva, e ci sarebbe meno pericolo di cappottare quando si curva ad alta velocità. Il comportamento di guida sui pendii e sui solchi dovrà essere chiarito in una prova su strada.

Ha una certa rilevanza pratica anche l'idea di una YXZ1000R, un fuoristrada leggero (chiamato anche side-by-side), convertito per funzionare a idrogeno.