Yamaha: Fundamentada na prática e completamente desprendida

Para o Salão da Mobilidade do Japão, a Yamaha anuncia veículos conceptuais completamente fora do comum: O Motoroid2 pretende ser o bom amigo do homem. Mais tangível é um triciclo basculante para utilização fora de estrada com tração integral.

A Yamaha anuncia no Salão da Mobilidade do Japão a apresentação de vários conceitos bastante fora do comum. Esta exposição decorre de 28 de outubro a 5 de novembro. A Suzuki já anunciou uma scooter a hidrogénio e a Honda um pequeno automóvel elétrico e um veículo de duas rodas elétrico, ambos citadinos.

A Yamaha apresentará um triciclo elétrico de dois lugares, com um design semelhante ao do Polaris Slingshot, com duas rodas à frente e uma atrás. O Yamaha EVF (Electric Fun Vehicle) é uma bicicleta de bolso que utiliza a mesma tecnologia de propulsão que o protótipo de testes TY-E da Yamaha.

Com a scooter eléctrica ELove, a Yamaha demonstra o seu Sistema de Estabilização de Motociclos Advandes, com o qual o veículo de duas rodas se estabiliza a si próprio. Com este sistema, a scooter equilibra-se a baixa velocidade ou quando está parada.

O projeto mais fora do comum é provavelmente a mota Motoroid2, na qual o condutor já não anda, mas é passageiro do seu amigo Motoroid2. A Motoroid2 reconhece o seu proprietário através do reconhecimento facial e é suposto reagir às suas expressões faciais e gestos, retira-se do descanso lateral, equilibra-se e, em cooperação com o seu passageiro, conduz semi-autonomamente até ao destino da viagem.

Mais realista é o conceito denominado TMW, um triciclo híbrido para utilização fora de estrada que se baseia tecnicamente no triciclo de estrada Niken, que está a ser produzido em série desde 2018. Um motor a gasolina, um monocilindro arrefecido a ar com cerca de 150 cc, acciona convencionalmente a roda traseira, enquanto as duas rodas dianteiras estão equipadas com motores de cubo de roda. Isto significa que as três rodas são accionadas, o que promete uma boa tração em terrenos soltos. O TMW seria provavelmente mais elegante do que um quadriciclo nas curvas, e haveria menos perigo de capotar nas curvas a alta velocidade. O comportamento de condução em declives e em sulcos teria de ser esclarecido num teste de estrada.

Também com alguma relevância prática é o conceito de um YXZ1000R, um veículo todo-o-terreno ligeiro (também chamado side-by-side), convertido para funcionar a hidrogénio.