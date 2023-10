Système de valises électrifiées Vario pour BMW R1300GS

BMW équipe les valises latérales et le top-case de la nouvelle R1300GS d'un éclairage intérieur, de prises électriques et d'un verrouillage radio. Le volume est variable en continu.

Pour les longs trajets et les voyages au long cours avec de nombreux bagages, BMW Motorrad propose pour la nouvelle R1300GS un système de bagages Vario innovant et largement perfectionné, composé de deux valises et d'un top-case.

La nouveauté réside dans l'électrification de ces coffres, qui permet de charger des appareils électroniques comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable à l'intérieur du coffre gauche ou du topcase. On y trouve des prises de charge USB-A qui permettent de charger via le réseau de bord avec une puissance de charge allant jusqu'à 15 W (5V/3A). De plus, l'éclairage intégré dans les valises et le topcase évite d'avoir une lampe de poche entre les dents lors du chargement ou du déchargement de nuit.

Une autre nouveauté est l'intégration des valises et du top-case dans le système de verrouillage centralisé sans fil de série de la R1300GS. Mais la livraison comprend également des clés mécaniques qui permettent d'ouvrir et de fermer manuellement, par exemple en cas de perte de la clé radio.

Le volume des valises et du top-case peut désormais être modifié en continu à l'aide d'un volant (contre deux niveaux auparavant). Grâce à l'extension des valises Vario, le volume du coffre passe d'environ 24 sur le côté droit et 25 sur le côté gauche à 30 et 32 litres, le top-case peut passer de 28 à 36 litres. Au total, le nouveau système de bagages Vario offre jusqu'à 97 litres de capacité. Grâce au réglage du volume, on ne s'étend pas plus que nécessaire. Tout le monde est conscient de l'inconvénient que les conteneurs à bagages sont plus lourds que de simples caisses en raison du mécanisme de réglage, c'est pourquoi le texte de presse ne le mentionne pas.

Les valises peuvent être chargées au maximum de 10 kg chacune, la limite pour le top-case est de 6 kg. En outre, il est possible de fixer 1 kg sur les œillets d'arrimage des valises et 2 kg supplémentaires sur le top-case.

Le programme comprend également des poches intérieures pour les trois conteneurs à bagages, ainsi que de petites poches supplémentaires pour les poches intérieures des valises. La poche principale de la valise de gauche dispose d'un compartiment rembourré pour les appareils électroniques avec une sortie de câble vers la prise de charge USB.

La vitesse maximale autorisée pour les trajets avec le système de bagages est de 180 km/h. Le nouveau système de bagages ne convient pas aux modèles précédents comme la BMW R1250GS et autres. Les supports de valises sont montés de série sur la R1300GS, les valises augmentent son prix de 990 euros, le top-case avec son support coûte 845 euros en tant qu'accessoire départ usine.