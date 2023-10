Sistema di valigie Vario elettrificate per BMW R1300GS

Per i tour prolungati e i viaggi a lunga distanza con molti bagagli, BMW Motorrad offre un sistema di valigie Vario completamente migliorato e innovativo per la nuova R1300GS, composto da due borse e un top case.

Una novità è l'elettrificazione di questi contenitori per bagagli, che consente di ricaricare dispositivi elettronici come smartphone, tablet o computer portatili nel vano bagagli della borsa sinistra o del top case. Sono presenti porte di ricarica USB-A che consentono la ricarica tramite la rete di bordo con una potenza di ricarica fino a 15 W (5V/3A). Inoltre, l'illuminazione integrata nelle borse e nel bauletto evita di dover tenere una torcia tra i denti durante le operazioni di carico e scarico notturne.

Un'altra novità è l'integrazione di borse e bauletto nel sistema di chiusura centralizzata via radio di serie della R1300GS. Tuttavia, la dotazione comprende anche chiavi meccaniche che consentono l'apertura e la chiusura manuale, ad esempio in caso di smarrimento della chiave radio.

Il volume delle borse e del bauletto può ora essere variato in modo graduale con il volantino (prima erano due). L'espansione delle borse Vario aumenta il volume del bagagliaio da circa 24 a destra e 25 a sinistra a 30 e 32 litri rispettivamente, mentre il top case può essere aumentato da 28 a 36 litri. In totale, il nuovo sistema di valigie Vario offre fino a 97 litri di capacità. Grazie alla regolazione del volume, il bagaglio è tanto più capiente quanto più è necessario. Tutti conoscono lo svantaggio che i contenitori per i bagagli sono più pesanti delle semplici scatole a causa del meccanismo di regolazione, motivo per cui non vengono menzionati nel comunicato stampa.

Le borse possono essere caricate con un massimo di 10 kg ciascuna, mentre il bauletto è limitato a 6 kg. Inoltre, è possibile fissare 1 kg agli occhielli di fissaggio di ciascuna borsa e altri 2 kg al top case.

La gamma comprende anche tasche interne per tutti e tre i contenitori per bagagli, oltre a piccole tasche aggiuntive per le borse interne. La tasca principale della valigia sinistra è dotata di uno scomparto imbottito per riporre i dispositivi elettronici con uscita per il cavo della porta di ricarica USB.

La velocità massima consentita per viaggiare con il sistema bagagli è di 180 km/h. Il nuovo sistema di valigie non è adatto ai modelli precedenti, come la BMW R1250GS e altri. I portapacchi sono di serie sulla R1300GS, le borse aumentano il loro prezzo di 990 euro, mentre il bauletto comprensivo di portapacchi costa 845 euro come accessorio di fabbrica.