Sistema de mala Vario electrificado para BMW R1300GS

A BMW equipa as malas laterais e a mala superior da nova R1300GS com iluminação interior, ligações eléctricas e bloqueio de rádio. O volume é infinitamente variável.

Para passeios prolongados e viagens de longa distância com muita bagagem, a BMW Motorrad oferece um sistema de bagagem Vario inovador e totalmente melhorado para a nova R1300GS, composto por duas malas e um top case.

Uma nova caraterística é a eletrificação destes contentores de bagagem, o que torna possível carregar dispositivos electrónicos como smartphones, tablets ou computadores portáteis no compartimento de bagagem da mala esquerda ou da mala superior. Existem portas de carregamento USB-A que permitem o carregamento através da rede de bordo com uma potência de carregamento até 15 W (5V/3A). Além disso, a iluminação integrada nas malas e no top case evita que tenha de segurar uma lanterna entre os dentes quando carrega ou descarrega à noite.

Outra novidade é a integração das malas e do top case no sistema de fecho centralizado por rádio de série da R1300GS. No entanto, o âmbito da entrega inclui também chaves mecânicas que permitem a abertura e o fecho manuais, por exemplo, em caso de perda da chave do rádio.

O volume das malas e do top case pode agora ser alterado gradualmente através de um volante (anteriormente eram dois passos). A expansão das malas Vario aumenta o volume da bagageira de cerca de 24 litros à direita e 25 litros à esquerda para 30 e 32 litros, respetivamente, e a mala superior pode ser aumentada de 28 para 36 litros. No total, o novo sistema de bagagem Vario oferece até 97 litros de capacidade. Graças à regulação do volume, o utilizador é tão expansivo na estrada quanto necessário. Todos estão conscientes da desvantagem de os contentores de bagagem serem mais pesados do que simples caixas devido ao mecanismo de regulação, razão pela qual não são mencionados no comunicado de imprensa.

As cestas podem ser carregadas com um máximo de 10 kg cada e a mala superior está limitada a 6 kg. Além disso, é possível amarrar 1 kg nos olhais de amarração de cada mala e outros 2 kg na mala superior.

A gama inclui também bolsos interiores para os três contentores de bagagem, bem como pequenos bolsos adicionais para as malas interiores. A bolsa principal da mala esquerda tem um compartimento almofadado para dispositivos electrónicos com saída de cabo para a porta de carregamento USB.

A velocidade máxima permitida para viajar com o sistema de bagagem é de 180 km/h. O novo sistema de bagagem não é adequado para os modelos anteriores, como a BMW R1250GS e outros. Os suportes de alforges são de série na R1300GS, os alforges aumentam o seu preço em 990 euros, a mala superior com suporte custa 845 euros como acessório de fábrica.