Enduro Veloce : MV Agusta repositionne l'enduro de voyage

Pendant des décennies, la marque MV Agusta était surtout connue comme un fabricant de motos de luxe particulièrement sportives. Afin d'élargir la clientèle, il était prévu de lancer en 2023 deux modèles "Lucky Explorer", un deux cylindres et un trois cylindres de moyenne cylindrée, tous deux basés sur l'histoire de la Cagiva Elefant, produite à la fin des années 80 dans l'actuelle usine principale de MV Agusta à Varèse.

Il était certain que "Lucky Explorer" deviendrait une sous-marque propre à MV afin de pouvoir conquérir plus facilement de nouveaux clients. Cela avait déjà été prévu il y a des années, mais le nouvel actionnaire Pierer Industries n'a pas apprécié les deux modèles. Pour rappel, Pierer Mobility AG possède à 100 % les marques de motos KTM, Husqvarna et GASGAS. Pour ce faire, KTM AG, une filiale du groupe Pierer Mobility, a acquis à l'automne 2022 la distribution mondiale de MV Agusta et une part de 25,1 pour cent de la marque italienne de prestige.

Ce n'est pas confirmé, mais la petite Lucky Explorer 5.5 est désormais considérée comme abandonnée. Elle aurait dû être construite par le constructeur chinois QJ Motor, avec le moteur à deux cylindres en ligne que QJ Motor utilise dans ses modèles SRV550 et SRV550ST.

Pour la grande sœur, il fallait trouver un nouveau positionnement sur le marché, sous la pression du temps, afin de ne pas se mettre en travers des KTM 790 et 890 Adventure et des Husqvarna Norden 901 déjà bien établies. C'est pourquoi la sous-marque "Lucky Explorer" a été littéralement supprimée à la dernière minute. À la place, la moto sera intégrée à la famille de modèles MV Agusta existante et ne sera mise en vente qu'au début de l'année 2024.

Cela signifie entre autres un nouveau nom : Par analogie avec le supermotard de voyage Turismo Veloce de MV, il devrait à l'avenir s'appeler Enduro Veloce. C'est du moins ce que laissent entendre des articles de presse italiens concordants.

Visuellement, la peinture a été adaptée en conséquence. Le design Lucky Explorer aux couleurs du logo de la marque de cigarettes Lucky Strike, désormais abandonné, n'existera probablement pas, mais la MV Agusta Enduro Veloce brillera en rouge/argent typique. Cette couleur transparaît déjà sur le modèle de présérie que nous avons photographié et qui est encore légèrement camouflé. D'autres détails visuels ont également été revus. Ainsi, la base du pare-brise est transparente dans la version de série, la selle semble plus rembourrée et de meilleure qualité.

Le moteur, un développement propre à MV Agusta avec un vilebrequin tournant en sens inverse, a un alésage et une course de 81 x 60,2 millimètres, répartis sur les trois cylindres typiques - soit une cylindrée totale de 931 cubiques - ne subit que peu d'adaptations. Il développera environ 125 chevaux. Les derniers essais de réglage ont encore lieu actuellement et le fournisseur Bosch et l'actionnaire KTM aident à la mise au point finale. Des détails sur les prix ne sont attendus qu'après la présentation finale. Celle-ci aura probablement lieu en novembre de cette année à l'EICMA de Milan.