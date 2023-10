Enduro Veloce: MV Agusta riposiziona la Enduro da turismo

A EICMA 2022, MV Agusta ha mostrato i prototipi di due enduro da turismo. Le immagini dei prototipi mostrano ora che la versione con motore a tre cilindri da 900 cc è pronta per la produzione, mentre non c'è traccia del 550 cc.

Per decenni, il marchio MV Agusta è stato conosciuto principalmente come una nobile fucina di moto particolarmente sportive. Per ampliare la base di clienti, nel 2023 era previsto il lancio di due modelli "Lucky Explorer", una enduro a due cilindri e una enduro a tre cilindri di media cilindrata, che si rifacevano entrambe alla storia della Cagiva Elefant, prodotta alla fine degli anni Ottanta in quello che oggi è lo stabilimento madre di MV Agusta a Varese.

Si riteneva certo che la "Lucky Explorer" avrebbe operato come sub-brand separato per MV, per poter sviluppare più facilmente nuovi clienti. Questo era stato pianificato anni fa, ma entrambi i modelli hanno incontrato scarsa approvazione da parte del nuovo azionista Pierer Industries. Ricordiamo che Pierer Mobility AG possiede il 100% dei marchi di motociclette KTM, Husqvarna e GASGAS. Inoltre, KTM AG, una filiale del Gruppo Pierer Mobility, ha acquisito la distribuzione mondiale di MV Agusta e una quota del 25,1% del marchio nobile italiano nell'autunno del 2022.

Non è confermato, ma la più piccola Lucky Explorer 5.5 è ormai considerata abbandonata. Doveva essere costruita dal costruttore cinese QJ Motor, con il motore a due cilindri in linea che QJ Motor utilizza nei suoi modelli SRV550 e SRV550ST.

Per la sorella maggiore, è stato necessario trovare un nuovo posizionamento sul mercato in tempi stretti, per non intralciare le già affermate KTM 790 e 890 Adventure e Husqvarna Norden 901. Ecco perché il sub-brand "Lucky Explorer" è stato letteralmente abbandonato all'ultimo minuto. La moto sarà invece integrata nell'attuale famiglia di modelli MV Agusta e non sarà in vendita prima dell'inizio del 2024.

Questo significa, tra l'altro, un nuovo nome: Analogamente alla supermoto da turismo Turismo Veloce di MV, in futuro sarà commercializzata come Enduro Veloce. Almeno questo è quanto suggeriscono i media italiani.

Dal punto di vista estetico, la verniciatura è stata adattata di conseguenza. Probabilmente non verrà utilizzato il design Lucky Explorer nei colori del marchio di sigarette Lucky Strike, ormai in disuso, ma la MV Agusta Enduro Veloce risplenderà nel tipico colore rosso/argento. Questa combinazione di colori traspare già dal modello di pre-produzione che abbiamo fotografato, ancora leggermente camuffato. Anche altri dettagli ottici sono stati rivisti. La base del parabrezza, ad esempio, è trasparente nella versione di serie, mentre la sella appare più imbottita e di qualità superiore.

Il motore, uno sviluppo proprietario MV Agusta con albero motore controrotante, è stato adattato solo leggermente, con un alesaggio e una corsa di 81 x 60,2 millimetri, distribuiti sui tipici tre cilindri, per una cilindrata totale di 931 metri cubi. La potenza finale sarà di circa 125 CV. La messa a punto finale è ancora in corso e anche il fornitore Bosch e l'azionista KTM stanno contribuendo agli ultimi ritocchi. I dettagli sul prezzo sono attesi solo dopo la presentazione finale. Questa avverrà probabilmente a novembre di quest'anno all'EICMA di Milano.