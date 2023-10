Enduro Veloce: MV Agusta reposiciona o Enduro de turismo

Na EICMA 2022, a MV Agusta mostrou os protótipos de duas touring enduros. As imagens do protótipo mostram agora que a versão com o motor de três cilindros de 900cc está pronta para produção, enquanto não há sinal da versão de 550cc.

por Bernhard M. Höhne - Automatic translation from German

Durante décadas, a marca MV Agusta foi conhecida principalmente como uma nobre forja de motos particularmente desportivas. A fim de expandir a base de clientes, o lançamento de dois modelos "Lucky Explorer" foi planeado para 2023, um enduro de dois cilindros e um enduro de gama média de três cilindros, ambos baseados na história da Cagiva Elefant, que foi produzida no final da década de 1980 no que é agora a fábrica-mãe da MV Agusta em Varese.

Foi considerado certo que a "Lucky Explorer" funcionaria como uma sub-marca separada para a MV, a fim de poder desenvolver novos clientes mais facilmente. Isto tinha sido planeado há anos atrás, mas ambos os modelos tiveram pouca aprovação do novo acionista Pierer Industries. Para recordar: a Pierer Mobility AG detém 100% das marcas de motociclos KTM, Husqvarna e GASGAS. Além disso, a KTM AG, subsidiária do Pierer Mobility Group, adquiriu a distribuição mundial da MV Agusta e uma participação de 25,1% na marca nobre italiana no outono de 2022.

Não está confirmado, mas o Lucky Explorer 5.5 mais pequeno é agora considerado abandonado. Era para ter sido construído pelo fabricante chinês QJ Motor, com o motor de dois cilindros em linha que a QJ Motor usa em seus modelos SRV550 e SRV550ST.

Para a irmã mais velha, um novo posicionamento no mercado tinha de ser encontrado sob pressão de tempo para não se intrometer no caminho das já estabelecidas KTM 790 e 890 Adventure e Husqvarna Norden 901. É por isso que a sub-marca "Lucky Explorer" foi literalmente abandonada no último minuto. Em vez disso, a moto será integrada na família de modelos MV Agusta existente e não será colocada à venda até ao início de 2024.

Entre outras coisas, isto significa um novo nome: Análoga à supermoto de turismo Turismo Veloce da MV, no futuro será comercializada como Enduro Veloce. Pelo menos é o que sugerem os media italianos.

Visualmente, a pintura foi adaptada em conformidade. O design da Lucky Explorer nas cores da marca de cigarros Lucky Strike, agora descontinuada, provavelmente não será utilizado, em vez disso, a MV Agusta Enduro Veloce brilhará no típico vermelho/prata. Este esquema de cores já é visível no modelo de pré-produção que fotografámos, que ainda está ligeiramente camuflado. Outros pormenores ópticos também foram revistos. A base do para-brisas, por exemplo, é transparente na versão de produção e o assento parece ser mais almofadado e de melhor qualidade.

O motor, um desenvolvimento proprietário da MV Agusta com uma cambota contra-rotativa, foi apenas ligeiramente adaptado, com um diâmetro e curso de 81 x 60,2 milímetros, distribuídos pelos três cilindros típicos - ou seja, uma cilindrada total de 931 metros cúbicos. A potência final será de cerca de 125 cv. As afinações finais ainda estão a decorrer e o fornecedor Bosch e o acionista KTM também estão a ajudar nos retoques finais. Os pormenores relativos ao preço só podem ser esperados após a apresentação final. Esta terá lugar provavelmente em novembro deste ano na EICMA em Milão.