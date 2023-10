Yamaha 700 Ténéré Extreme - encore plus de tout-terrain

La Yamaha 700 Ténéré est considérée comme l'une des enduros de voyage les plus adaptées au tout-terrain, surtout dans sa version World Rally. Aujourd'hui, Yamaha ajoute une touche d'aptitude tout-terrain avec l'Extreme.

Yamaha a divisé son best-seller 700 Ténéré en six variantes. La dernière en date est la Yamaha 700 Ténéré Extreme, qui devrait enthousiasmer les voyageurs enduristes amateurs de tout-terrain sans ambition de longue distance.

En toute objectivité, l'Extreme est la variante du modèle World Rally avec son petit réservoir monobloc de 16 litres (au lieu du réservoir en deux parties d'une capacité de 23 litres). Le châssis est repris du World Rally (et du World Raid) avec des éléments de suspension KYB réglables qui permettent 20 mm de débattement supplémentaire. Cela donne un débattement de 230 et 220 mm et une hauteur d'assise respectable de 910 mm.

Autres caractéristiques de l'Extreme : de larges repose-pieds en titane, une selle d'une seule pièce, un garde-boue avant haut de type enduro et un protecteur de radiateur en aluminium. À l'exception du garde-boue haut, nous avons déjà trouvé toutes ces pièces sur d'autres variantes de la Ténéré. Pour une utilisation tout-terrain sérieuse, l'Extreme roule sur des roues à rayons métalliques, chaussées de pneus à chambre à air de dimensions 90/90-21 et 150/70-18. L'ABS, obligatoire pour la circulation routière, peut être complètement désactivé ou seulement désactivé sur la roue arrière - deux fonctions déjà connues sur d'autres variantes de modèles.

La base technique avec le cadre tubulaire central à double boucle et le bicylindre en ligne est connue et a fait ses preuves. Le prix de la Yamaha 700 Ténéré Extreme n'est pas encore connu. Comme elle renonce à l'amortisseur de direction et au réservoir en deux parties du World Raid, son prix devrait être inférieur à celui de cette variante de modèle, qui figure sur la liste à 13 374 euros.