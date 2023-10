Yamaha 700 Ténéré Extreme: ancora più offroad

Yamaha ha suddiviso il suo best-seller 700 Ténéré in sei varianti. L'ultima è la Yamaha 700 Ténéré Extreme, pensata per gli appassionati di viaggi off-road senza ambizioni di lunga percorrenza.

In parole povere, l'Extreme è la variante del modello World Rally con il piccolo serbatoio in un unico pezzo da 16 litri (invece del serbatoio in due pezzi da 23 litri). Il modello World Rally (e World Raid) è dotato di sospensioni con elementi elastici KYB regolabili che consentono un'escursione superiore di 20 mm. Il risultato è un'escursione di 230 e 220 mm e un'altezza della sella di 910 mm.

Altre caratteristiche della Extreme: ampie pedane in titanio, sella monopezzo, parafango anteriore alto da enduro e protezione del radiatore in alluminio. Ad eccezione del parafango alto, abbiamo trovato tutte queste parti su altre varianti della Ténéré. Per l'uso fuoristradistico serio, l'Extreme monta ruote a razze metalliche, dotate di pneumatici tubolari 90/90-21 e 150/70-18. L'ABS prescritto per l'uso su strada può essere disattivato completamente o disattivato solo sulla ruota posteriore, entrambi già noti ad altre varianti del modello.

La base tecnica con il telaio a doppio anello in tubi centrali e il bicilindrico in linea è ben nota e collaudata. Il prezzo della Yamaha 700 Ténéré Extreme non è ancora noto. Poiché non dispone dell'ammortizzatore di sterzo e del serbatoio in due pezzi della World Raid, il suo prezzo dovrebbe essere inferiore a quello di questa variante del modello, che è quotato a 13.374 euro.