Yamaha 700 Ténéré Extreme - ainda mais offroad

A Yamaha 700 Ténéré é considerada uma das enduros de turismo com maior capacidade off-road, especialmente na variante World Rally. Agora, a Yamaha está a adicionar uma pitada de capacidade todo-o-terreno com a Extreme.

A Yamaha dividiu agora a sua campeã de vendas 700 Ténéré em seis variantes. A mais recente é a Yamaha 700 Ténéré Extreme, que foi concebida para apelar aos entusiastas de viagens todo-o-terreno sem ambições de longa distância.

Em termos simples, a Extreme é a variante do modelo World Rally com o pequeno depósito de uma peça com capacidade para 16 litros (em vez do depósito de duas peças com capacidade para 23 litros). A suspensão com elementos de mola ajustáveis KYB, que permitem um curso 20 mm superior, é a mesma do World Rally (e do World Raid). Isto resulta em 230 e 220 mm de curso de suspensão e uma altura de assento respeitável de 910 mm.

Outras características da Extreme: pés de apoio largos em titânio, assento de uma só peça, guarda-lamas dianteiro alto de enduro e um protetor do radiador em alumínio. Com exceção do guarda-lamas alto, encontrámos todas estas peças noutras variantes da Ténéré. Para uma utilização séria em todo-o-terreno, a Extreme rola sobre jantes de raios de arame, equipadas com pneus tubulares 90/90-21 e 150/70-18. O ABS prescrito para utilização em estrada pode ser completamente desligado ou desativado apenas na roda traseira - ambos familiares de outras variantes do modelo.

A base técnica com o quadro de tubo central de loop duplo e o dois cilindros em linha é bem conhecida e comprovada. O preço da Yamaha 700 Ténéré Extreme ainda não é conhecido. Uma vez que ele faz sem o amortecedor de direção do World Raid e o tanque de duas peças, ele teria que ter um preço abaixo desta variante do modelo, que está listado em 13.374 euros.