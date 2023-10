Ducati Multistrada V4 RS : Voyager avec un moteur de Superbike

Avec la V4 RS, Ducati construit, pour le 20ème anniversaire de la gamme, la Ducati Multistrada la plus sportive, la plus sophistiquée et la plus exclusive. Le moteur Desmosedici Stradale, dérivé du moteur 1103 de la superbike Panigale V4, sert de moteur d'entraînement.

Dans cette version, le V4 est conçu pour une performance maximale avec un embrayage à sec usiné dans la masse, un silencieux Akrapovic spécialement développé pour ce modèle, le filtre à air de la superbike de course V4R et une distribution desmodromique. Dans cette configuration, le moteur développe 180 ch à 12.250 tr/min et peut tourner jusqu'à 13.500 tr/min, où le limiteur de régime intervient. À l'arrêt et lorsque la température du moteur est supérieure à 70°, le moteur ne fonctionne que sur deux cylindres, la rangée de cylindres arrière étant désactivée.

Un tel moteur nécessite un châssis adapté - des éléments de suspension semi-actifs Öhlins avec 170 mm de débattement, un monobras oscillant, des roues forgées et un cadre arrière en titane. Ce dernier est plus léger de 2,5 kg que le composant en acier et porte un arrière plus mince et aérodynamique. D'autres composants comme les ailes avant, les protège-mains, les boucliers thermiques et le bec à l'avant sont fabriqués en carbone. Associées à une batterie plus petite, les pièces en carbone et la partie arrière du cadre en titane permettent d'économiser 3 kg par rapport à l'ancien modèle haut de gamme Multistrada V4 Pikes Peak.

Avec ses roues de 17 pouces à l'avant et à l'arrière, la Multistrada V4 RS n'est pas une enduro de voyage, mais plutôt une supermoto de voyage, dans laquelle Ducati a installé un moteur de superbike non pas par erreur, mais en toute connaissance de cause. Il était donc logique de construire pour la V4 un nouveau cadre en aluminium à la géométrie plus souple, avec un angle de direction de 64,25° au lieu de 65,5°, ce qui correspond à la valeur de l'ancienne V4 Pikes Peak. Les roues forgées Marchesini de la V4 RS sont plus légères de 2,7 kg que celles de la V4 S et sont équipées de pneus Pirelli Diablo Rosso IV Corsa en 120/70-17 et 190/55-17.

Dans un autre élan de bon sens, après le moteur, les freins de la Panigale V4 ont été repris : Pinces radiales à quatre pistons Brembo Stylema et disques de 330 à l'avant, cela devrait suffire. L'ABS Bosch Brembo 10.3ME en virage permet de réduire la puissance de freinage excessive.

La Multistrada V4 RS est équipée du pack électronique de la Multistrada V4 S, qui comprend entre autres un radar de distance à l'avant et à l'arrière, ce qui permet d'avoir un régulateur de distance et un capteur d'angle mort.

Le pilote est également assisté par le contrôle de la traction, le contrôle du wheelie, le contrôle du frein moteur et le Quickshifter Up&Down, et il peut sélectionner quatre modes de puissance (Full, High, Medium, Low). Ces systèmes ont été calibrés pour la Multistrada V4 RS et intégrés dans les quatre modes de conduite Race, Sport, Touring et Urban.

Les fétichistes de la performance seront particulièrement satisfaits du mode Full Power, que la V4 RS est la seule à recevoir dans la famille Multistrada : Pleine puissance sur les six rapports et une réponse rapide à l'accélération. Dans les autres modes moteur, le couple maximal de 118 Nm à 9500 tr/min est réduit sur les trois premiers rapports, et sur Urban, la puissance est limitée en permanence à 114 ch.

L'écran TFT mesure 6,5 pouces de diagonale, dispose de plusieurs options d'affichage, peut refléter le smartphone et ainsi afficher directement la navigation cartographique. Le compartiment pour le smartphone est ventilé afin que celui-ci ne surchauffe pas en cas d'utilisation intensive.

Pour que le pilote puisse profiter des qualités sportives de la Multistrada V4 RS, il est aussi assis de manière plus sportive, grâce à des repose-pieds placés plus en arrière et en haut pour un angle d'inclinaison plus important et un guidon plus bas. La Ducati Multistrada V4 RS sera disponible à partir de janvier au prix de 36.490 euros (Suisse Fr. 37.990.-), exclusivement en blanc.