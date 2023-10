Ducati Multistrada V4 RS: in viaggio con il motore di una superbike

Con la V4 RS, Ducati costruisce la Ducati Multistrada più sportiva, sofisticata ed esclusiva per celebrare il 20° anniversario della serie. È spinta dal motore Desmosedici Stradale, derivato dal motore 1103 della superbike Panigale V4.

In questa versione, il V4 è stato progettato per ottenere le massime prestazioni con una frizione a secco fresata dal pieno, un silenziatore Akrapovic sviluppato appositamente per questo modello, il filtro dell'aria della superbike da corsa V4R e con il controllo desmodromico delle valvole. In questa configurazione, il motore eroga 180 CV a 12.250 giri/min e può raggiungere i 13.500 giri/min, momento in cui interviene il limitatore di giri. Da fermo e con una temperatura del motore superiore a 70°, il motore funziona solo a due cilindri, con la bancata posteriore disattivata.

Un motore del genere ha bisogno della giusta ciclistica: sospensioni semiattive Öhlins con escursione di 170 mm, forcellone monobraccio, ruote forgiate e telaio posteriore in titanio. Quest'ultimo è più leggero di 2,5 kg rispetto al componente in acciaio e presenta un posteriore più sottile e aerodinamico. Altri componenti come il parafango anteriore, le protezioni per le mani, i paracalore e il becco anteriore sono in carbonio. Insieme a una batteria più piccola, le parti in carbonio e il telaio posteriore in titanio consentono di risparmiare 3 kg rispetto alla precedente Multistrada V4 Pikes Peak top di gamma.

Basandosi sulle ruote da 17 pollici anteriori e posteriori, la Multistrada V4 RS non è un'enduro da turismo, ma piuttosto una supermoto da turismo, nella quale in Ducati hanno installato un motore da superbike non per errore, ma in piena consapevolezza. Per questo è stato sensato costruire un nuovo telaio in alluminio con una geometria più dolce per la V4, con un angolo di sterzo di 64,25° invece di 65,5°, che corrisponde al valore della precedente V4 Pikes Peak. I cerchi forgiati Marchesini della V4 RS sono più leggeri di 2,7 kg rispetto a quelli della V4 S e sono equipaggiati con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV Corsa nelle misure 120/70-17 e 190/55-17.

In un'ulteriore strizzata d'occhio al buon senso, dopo il motore anche i freni sono stati ripresi dalla Panigale V4: Pinze radiali Brembo Stylema a quattro pistoncini e dischi da 330 all'anteriore, che dovrebbero essere sufficienti. La potenza di frenata eccessiva è regolata dall'ABS cornering Bosch-Brembo 10.3ME.

La Multistrada V4 RS è equipaggiata con il pacchetto elettronico della Multistrada V4 S, che comprende il radar distanziometrico anteriore e posteriore, la bussola di abilitazione e il sensore dell'angolo cieco.

Il pilota è inoltre assistito dal controllo di trazione, dal controllo dell'impennata, dal controllo del freno motore e dal Quickshifter Up&Down, oltre a quattro modalità di potenza (Full, High, Medium, Low). Questi sistemi sono stati calibrati per la Multistrada V4 RS e integrati nelle quattro modalità di guida Race, Sport, Touring e Urban.

I feticisti delle prestazioni saranno particolarmente soddisfatti della modalità Full Power, che la V4 RS è l'unica della famiglia Multistrada a ricevere: Piena potenza in tutte e sei le marce e risposta scattante dell'acceleratore. Nelle altre modalità del motore, la coppia massima di 118 Nm a 9500 giri/min è ridotta nelle prime tre marce; in Urban, la potenza è limitata a 114 CV per tutto il tempo.

Il display TFT misura 6,5 pollici di diagonale, ha diverse opzioni di visualizzazione, può rispecchiare lo smartphone e quindi visualizzare direttamente le mappe di navigazione. Il vano per lo smartphone è ventilato in modo da non surriscaldarsi durante l'uso intensivo.

Per far sì che anche il pilota sfrutti le qualità sportive della Multistrada V4 RS, siede in modo più sportivo, grazie a pedane arretrate per un maggiore angolo di piega e a un manubrio più basso. La Ducati Multistrada V4 RS sarà disponibile da gennaio al prezzo di 36.490 euro (Svizzera Fr. 37.990.-) esclusivamente in bianco.