Ducati Multistrada V4 RS: Viajar com um motor de superbike

Com a V4 RS, a Ducati está a construir a Ducati Multistrada mais desportiva, mais sofisticada e mais exclusiva para assinalar o 20º aniversário da série de modelos. É alimentada pelo motor Desmosedici Stradale, derivado do motor 1103 da superbike Panigale V4.

Nesta versão, o V4 foi concebido para o máximo desempenho com uma embraiagem seca fresada a partir do sólido, um silenciador Akrapovic desenvolvido especialmente para este modelo, o filtro de ar da superbike de corrida V4R e com controlo de válvulas desmodrómico. Nesta configuração, o motor produz 180 cv às 12.250 rpm e pode atingir as 13.500 rpm, altura em que intervém o limitador de rotações. Quando parado e a uma temperatura do motor superior a 70°, o motor funciona apenas com dois cilindros, estando o banco de cilindros traseiro desativado.

Um motor destes precisa do chassis certo - elementos de suspensão semi-activos da Öhlins com 170 mm de curso, braço oscilante unilateral, jantes forjadas e um quadro traseiro em titânio. Este último é 2,5 kg mais leve do que o componente em aço e tem uma extremidade traseira mais fina e aerodinâmica. Outros componentes, como o guarda-lamas dianteiro, os protectores de mãos, os protectores térmicos e o bico dianteiro são feitos de carbono. Juntamente com uma bateria mais pequena, as peças em carbono e o quadro traseiro em titânio poupam 3 kg em comparação com a anterior Multistrada V4 Pikes Peak topo de gama.

Com base nas jantes de 17 polegadas à frente e atrás, a Multistrada V4 RS não é uma enduro de turismo, mas sim uma supermoto de turismo, na qual a Ducati instalou um motor de superbike não por engano, mas com plena consciência. Por isso, foi sensato construir um novo quadro de alumínio com uma geometria mais suave para a V4, com um ângulo de direção de 64,25° em vez de 65,5°, que corresponde ao valor da antiga V4 Pikes Peak. As jantes forjadas Marchesini do V4 RS são 2,7 kg mais leves do que as do V4 S e estão equipadas com pneus Pirelli Diablo Rosso IV Corsa em 120/70-17 e 190/55-17.

Em mais um aceno ao senso comum, depois do motor, os travões também foram retomados da Panigale V4: Pinças Brembo Stylema radiais de quatro pistões e discos de 330 na frente, o que deve ser suficiente. O excesso de potência de travagem é regulado pelo ABS Bosch-Brembo 10.3ME para curvas.

A Multistrada V4 RS está equipada com o pacote eletrónico da Multistrada V4 S, que inclui radar de distância dianteiro e traseiro, bússola de distância e sensor de ângulo morto.

O condutor também é assistido pelo controlo de tração, controlo de wheelie, controlo do travão motor e Quickshifter Up&Down, além de quatro modos de potência (Full, High, Medium, Low). Estes sistemas foram calibrados para a Multistrada V4 RS e integrados nos quatro modos de condução Race, Sport, Touring e Urban.

Os fetichistas da performance ficarão particularmente satisfeitos com o modo Full Power, que a V4 RS é a única na família Multistrada a receber: Potência máxima em todas as seis mudanças e uma resposta rápida do acelerador. Nos outros modos de motor, o binário máximo de 118 Nm às 9500 rpm é reduzido nas três primeiras mudanças; no Urban, a potência é limitada a 114 cv em todas as mudanças.

O ecrã TFT mede 6,5 polegadas na diagonal, tem várias opções de visualização, pode espelhar o smartphone e, assim, apresentar diretamente o mapa de navegação. O compartimento para o smartphone é ventilado para que não sobreaqueça durante uma utilização intensiva.

Para garantir que o piloto também faça uso das qualidades esportivas da Multistrada V4 RS, ele também se senta mais esportivamente, graças aos apoios para os pés colocados mais para trás para um ângulo mais inclinado e um guidão mais baixo. A Ducati Multistrada V4 RS estará disponível a partir de janeiro a um preço de 36.490 euros (Suíça Fr. 37.990,-) exclusivamente em branco.