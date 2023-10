Yamaha XSR900GP : Comme Wayne Rainey et Eddie Lawson

On dirait les 500 GP deux-temps qui fumaient, à l'époque où la catégorie reine du sport motocycliste avait encore le droit de faire de la publicité pour les cigarettes et où chacun était responsable de décider lui-même s'il voulait aussi fumer.

Avec la gamme Sport Heritage, Yamaha construit des motos classiques, chaque modèle s'inspirant de motos importantes qui ont vu le jour au cours des 68 ans d'histoire de Yamaha. Ainsi, la beauté intemporelle doit se combiner avec la technologie la plus moderne.

La course est dans l'ADN de Yamaha. La toute première moto de Yamaha, la YA-1, a remporté la Mount Fuji Ascent Race, la course de côte du Mont Fuji, en 1955, quelques jours après la création de l'entreprise. D'innombrables victoires ont suivi.

Déjà en 2016 - l'année de sa présentation - la XSR900 reflétait en détail l'histoire des courses de Yamaha. La version de 2021 est allée encore plus loin en reprenant des éléments de design des motos de course des années 1980 et 1990, tout en conservant son rôle de roadster traditionnel.

En 2024, Yamaha va encore plus loin avec la nouvelle XSR900GP. Elle rend hommage à certaines des motos de course les plus célèbres de l'histoire de Yamaha. La XSR900GP allie le sentiment de nostalgie des Grands Prix des années 1980 à la technologie la plus moderne.

Le premier titre dans la catégorie reine a été remporté par Yamaha en 1975 avec Giacomo Agostini. En 1980, Kenny Roberts a remporté le titre pour la troisième fois consécutive sur Yamaha YZR500. Mais après ce succès, Yamaha a dû surmonter quelques saisons difficiles face à une concurrence renforcée. Cela a conduit à un changement de mentalité dans le développement des motos de course, où le feeling du pilote avec la moto était au premier plan.

Cette nouvelle stratégie n'a pas seulement jeté les bases d'autres succès en Grand Prix, Yamaha a remporté six titres de Grand Prix dans la catégorie 500 entre 1984 et 1992. Après que Yamaha soit passé d'un quatre cylindres en ligne à un V4 plus mince en 1982, un cadre a été développé pour ce moteur. L'idée était de fabriquer un cadre de la largeur du moteur V4, qui l'entourait comme une cage.

C'était la naissance du design Deltabox, qui a été utilisé pour la première fois en 1982 sur l'YZR500 OW61, la 500 d'usine. Le cadre Deltabox offrait une résistance exceptionnelle et un retour d'information là où le pilote en avait le plus besoin. Il représentait un tel pas en avant que Yamaha l'a introduit pour la première fois dans un modèle de série seulement trois ans plus tard. La TZR250 a apporté les caractéristiques de la moto de course d'usine YZR à la route. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, le cadre au design Deltabox est toujours au cœur de nombreuses motos sportives Yamaha, y compris la nouvelle XSR900GP.

Le proverbe anglais "Manners Make the Man" repose sur la compréhension commune que la politesse, les bonnes manières et le respect sont essentiels au maintien de bonnes relations humaines. Ce concept a constitué le point de départ du design de la XSR900GP. L'objectif n'était pas de créer une réplique, mais de développer un modèle qui rend hommage au passé tout en offrant des performances et une technologie actuelles.

Sur le plan visuel, les motos de Grand Prix des années 1980 ont fait un énorme pas en avant, abandonnant les carénages incurvés des années 1970 pour adopter un design plutôt en forme de boîte. Ces carénages anguleux allaient définir la tendance de la décennie suivante, non seulement au niveau des Grands Prix, mais aussi sur les motos de série.

La partie supérieure du carénage de la XSR900GP rappelle cette époque, non seulement avec l'influence évidente des courses d'usine des années 1980, mais aussi avec des réminiscences des modèles de série FZR et TZR de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Pour conserver le look de moto de course, le phare rond à LED de la XSR900 a été remplacé par un module de lentilles compact qui se cache dans le carénage avant, tout en garantissant un excellent éclairage.

Comme dans les années 1980, le carénage avant est relié au cadre par une structure tubulaire. Il en résulte une perspective du pilote qui rappelle l'âge d'or des GP. Pour souligner la sensation classique du cockpit, l'entretoise supérieure du carénage est soutenue par une structure identique à celle utilisée sur le TZ250 d'origine. Dans le plus pur style de la course, cette structure est fixée par une goupille à ressort, ce qui signifie que Yamaha utilise pour la première fois une telle fixation sur un modèle de série destiné à la circulation publique.

La puissance et la transmission du moteur trois cylindres en ligne de 890 cm3 sont identiques à celles de la XSR900, mais le carénage avant de la XSR900GP augmente à la fois l'accélération et la vitesse maximale. Des canaux sur les carénages latéraux évacuent efficacement la chaleur du radiateur afin de maximiser la capacité de refroidissement. Le couvre-selle de couleur assortie au-dessus de la selle passager complète le look racing avec un arrière anguleux de style 1980. Le feu arrière est discrètement intégré.

La peinture de la XSR900GP s'inspire des motos avec lesquelles Wayne Rainey et Eddie Lawson ont remporté plusieurs championnats du monde 500 dans les années 1980 et au début des années 1990, authentique avec les plaques de numéro de course jaunes obligatoires à l'époque à l'avant et sur les côtés. La peinture caractéristique rouge/blanche résulte du sponsoring de l'équipe d'usine par la marque de cigarettes Marlboro à l'époque.

Les guidons muets attachés aux bras de fourche placent le pilote dans une position plus sportive et augmentent la charge sur la roue avant. Cela donne une sensation plus précise - semblable à celle d'une moto de course. Malgré toute cette orientation sportive, on a également veillé à ce que la position d'assise ne soit pas trop orientée vers l'avant, mais reste équilibrée et procure un plaisir de conduite insouciant. Le confort est souligné par une selle plus épaisse et offrant un meilleur soutien. Les repose-pieds en aluminium moulé sous pression sont réglables en deux positions.

En raison du poids supplémentaire sur la roue avant, des zones du cadre de la XSR900 GP ont été optimisées afin d'améliorer la stabilité dans les virages. L'arrière du cadre a également été renforcé. En combinaison avec les roues forgées légères et les nouveaux Bridgestone Battlax Hypersport S23, la XSR900GP devrait briller par sa grande précision de direction.

Les autres composants du châssis sont connus de la XSR900 : fourche USD de 41 et amortisseur central avec système à levier de KYB, tous deux réglables en précharge, détente et compression. Double disque de 298 à l'avant, simple disque de 245 à l'arrière. Un maître-cylindre de frein avant Brembo à montage radial et des conduites de frein optimisées doivent améliorer le contrôle du freinage en conduite sportive.

Trois présélections de mode de conduite intégrées, Sport, Street et Rain, offrent des réglages d'usine avec différents niveaux d'intervention pour différentes conditions. S'y ajoutent deux modes de conduite personnalisables par smartphone.

L'IMU à six axes envoie des données en temps réel à l'ECU, qui gère une série de systèmes d'assistance électronique, dont le contrôle de traction sensible à l'angle (TC), le système de contrôle de la glisse (SCS), le système de commande du contrôle du wheelie (LIF), le système de contrôle du freinage (BC) et l'ABS.

Le cockpit de style rétro abrite un nouvel écran couleur TFT de 5 pouces. Le conducteur peut choisir parmi quatre motifs différents celui qui lui convient le mieux. Un motif traditionnel, marqué par un compte-tours analogique et inspiré des motos de course d'autrefois, assure une expérience de conduite authentique.

Si le smartphone est connecté à la moto avec l'application gratuite MyRide Link, les appels et les messages s'affichent sur l'écran, de même que le système de navigation Garmin StreetCross intégré permet d'afficher les points de virage sur l'écran TFT. Les nouveaux boutons intégrés au guidon permettent au conducteur de commander une multitude de fonctions, notamment la connectivité du smartphone, les modes de navigation et de conduite ainsi que la consultation des différentes options de menu.

Pour faciliter la conduite sur les routes encombrées, les clignotants clignotent trois fois lorsqu'on appuie doucement sur le commutateur de clignotants pour indiquer un changement de voie ou lorsqu'un bref clignotement est seulement nécessaire. Une pression complète sur le commutateur entraîne un clignotement continu jusqu'à ce que 15 secondes se soient écoulées ou que la moto ait parcouru plus de 150 mètres, auquel cas le signal est automatiquement désactivé.

Une nouvelle fonction de signal d'arrêt d'urgence (ESS) réagit aux freinages brusques en allumant les feux de détresse afin d'avertir les usagers de la route situés derrière le véhicule lorsque celui-ci s'arrête à grande vitesse dans une situation d'urgence.

La XSR900 GP est le premier modèle Sport Heritage à être équipé du système Quick Shift de troisième génération qui, en plus de la fonctionnalité standard, permet de rétrograder sans embrayage à l'accélération et de passer au rapport supérieur sans embrayage à la décélération, améliorant ainsi le comportement routier.

La XSR900GP sera disponible dans les deux couleurs Red et Grey à partir d'avril 2024 chez les partenaires Yamaha allemands. Le prix n'a pas encore été fixé.