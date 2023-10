Yamaha XSR900GP: come Wayne Rainey e Eddie Lawson

Con la gamma Sport Heritage, Yamaha costruisce moto classiche, con ogni modello ispirato a moto significative che Yamaha ha prodotto in 68 anni di storia. L'obiettivo è quello di combinare una bellezza senza tempo con una tecnologia all'avanguardia.

Le corse sono nel DNA di Yamaha. La prima moto Yamaha, la YA-1, vinse la Mount Fuji Ascent Race nel 1955, pochi giorni dopo la fondazione dell'azienda. Seguirono innumerevoli vittorie.

Già nel 2016, anno del suo lancio, la XSR900 rifletteva nei dettagli la storia agonistica di Yamaha. La versione 2021 ha fatto un ulteriore passo avanti, adottando elementi di design delle moto da corsa degli anni '80 e '90, pur mantenendo il suo ruolo di roadster tradizionale.

Nel 2024, Yamaha fa un ulteriore passo avanti con la nuova XSR900GP. Questa moto rende omaggio ad alcune delle più famose moto da corsa della storia di Yamaha. La XSR900GP combina la sensazione di nostalgia dei Gran Premi degli anni '80 con la tecnologia più avanzata.

Il primo titolo Yamaha nella classe regina arrivò nel 1975 con Giacomo Agostini. Kenny Roberts ha conquistato il terzo titolo consecutivo nel 1980 con la Yamaha YZR500. Ma dopo questo successo, la Yamaha dovette affrontare alcune stagioni difficili nella lotta contro una concorrenza più forte. Questo portò a un ripensamento nello sviluppo delle moto da corsa, dove il feeling del pilota con la moto era fondamentale.

Questa nuova strategia non solo gettò le basi per ulteriori successi nei Gran Premi, ma la Yamaha vinse sei titoli nei Gran Premi nella classe 500cc tra il 1984 e il 1992. Dopo che nel 1982 la Yamaha passò dal quattro cilindri in linea a un più snello V4, fu sviluppato un telaio per questo propulsore. L'idea era quella di realizzare un telaio largo quanto il motore V4 che lo racchiudesse come una gabbia.

Nacque così il design Deltabox, utilizzato per la prima volta nel 1982 nella YZR500 OW61, la moto da competizione da 500 cc. Il telaio Deltabox offriva un'eccezionale resistenza e feedback proprio dove il pilota ne aveva più bisogno. Rappresentava un passo avanti così significativo che Yamaha lo introdusse per la prima volta in un modello di serie solo tre anni dopo. La TZR250 portò su strada le caratteristiche della moto da corsa YZR. E oggi, 40 anni dopo, il telaio progettato da Deltabox è ancora il cuore di molte moto sportive Yamaha, compresa la nuova XSR900GP.

Il proverbio inglese "Manners Make the Man" (le buone maniere fanno l'uomo) si basa sul concetto comune che la cortesia, le buone maniere e il rispetto sono essenziali per mantenere buoni rapporti interpersonali. Questo concetto è stato il punto di partenza per la progettazione della XSR900GP. L'obiettivo non era quello di creare una replica, ma di sviluppare un modello che rispettasse il passato pur offrendo prestazioni e tecnologia attuali.

Dal punto di vista visivo, le moto da Gran Premio degli anni '80 hanno fatto un grande passo avanti rispetto alle carenature curve degli anni '70, passando a un design più squadrato. Queste carenature spigolose avrebbero segnato la tendenza per il decennio successivo, non solo a livello di Grand Prix ma anche sulle moto di serie.

La sezione superiore della carenatura della XSR900GP ricorda quest'epoca, non solo con la chiara influenza delle moto da corsa degli anni '80, ma anche con echi dei modelli di serie FZR e TZR della fine degli anni '80 e dei primi anni '90. Per mantenere il look da moto da corsa, il faro tondo a LED della XSR900 è stato sostituito da un modulo con lente compatta che si nasconde nella carenatura anteriore, pur garantendo un'illuminazione eccellente.

Come negli anni '80, la carenatura anteriore è collegata al telaio con una struttura tubolare. Il risultato è una prospettiva del pilota che ricorda l'epoca d'oro delle corse GP. Per enfatizzare la classica sensazione di abitacolo, il montante superiore della carenatura è sostenuto da una struttura identica a quella utilizzata sulla TZ250 originale. In pieno stile racing, questa struttura è fissata con una coppiglia a molla, il che segna la prima volta che Yamaha utilizza questo tipo di fissaggio su un modello di serie destinato all'uso pubblico su strada.

La potenza e il cambio del motore a tre cilindri in linea da 890 cc sono identici a quelli della XSR900, ma la carenatura anteriore della XSR900GP aumenta sia l'accelerazione che la velocità massima. I condotti sui pannelli laterali dissipano efficacemente il calore dal radiatore per massimizzare le prestazioni di raffreddamento. Il coprisella in tinta sulla sella del passeggero completa il look da racer con un codone spigoloso in stile anni '80. Il fanale posteriore è discretamente integrato.

La livrea della XSR900GP è ispirata alle moto con cui Wayne Rainey e Eddie Lawson hanno vinto diversi campionati del mondo 500cc negli anni '80 e nei primi anni '90, autentiche con le targhe gialle da corsa obbligatorie all'epoca sulla parte anteriore e laterale. La caratteristica livrea bianco-rossa derivava dalla sponsorizzazione dell'epoca da parte della marca di sigarette Marlboro.

I manubri a stelo fissati ai piedini della forcella posizionano il pilota in una posizione più sportiva e aumentano il carico sulla ruota anteriore. In questo modo si ottiene una sensazione di maggiore precisione, simile a quella di una moto da corsa. Tuttavia, nonostante l'orientamento sportivo, è stata prestata attenzione affinché la posizione di seduta non sia troppo avanzata, ma rimanga equilibrata e trasmetta un piacere di guida spensierato. Il comfort è sottolineato da una sella più spessa e più sostenuta. Le pedane in alluminio pressofuso sono regolabili in due posizioni.

A causa del peso aggiuntivo sulla ruota anteriore, le aree del telaio della XSR900 GP sono state ottimizzate per aumentare la stabilità in curva. Anche la parte posteriore del telaio è stata rinforzata. In combinazione con i leggeri cerchi forgiati e le nuove Bridgestone Battlax Hypersport S23, si dice che la XSR900GP eccella per l'elevata precisione di guida.

Gli altri componenti delle sospensioni sono quelli già noti della XSR900: forcella da 41 USD e ammortizzatore centrale con sistema a leva di KYB, entrambi regolabili in precarico, estensione e compressione. Doppio disco da 298 all'anteriore, disco singolo da 245 al posteriore. La pompa Brembo anteriore a montaggio radiale e i tubi dei freni ottimizzati sono progettati per migliorare il controllo dei freni durante la guida sportiva.

Tre modalità di guida integrate - Sport, Street e Rain - offrono impostazioni di fabbrica con diversi livelli di impegno per le varie condizioni. Inoltre, sono disponibili due modalità di guida personalizzabili tramite smartphone.

L'IMU a sei assi invia dati in tempo reale alla centralina, che controlla una serie di sistemi di assistenza elettronica, tra cui il controllo di trazione sensibile alla magra (TC), il sistema di controllo dello slittamento (SCS), il sistema di controllo dell'impennata (LIF), il sistema di controllo della frenata (BC) e l'ABS.

L'abitacolo in stile retrò è dotato di un nuovo display a colori TFT da 5 pollici. Il conducente può scegliere quello che preferisce tra quattro diversi motivi. Un motivo tradizionale dominato da un contagiri analogico, ispirato alle moto da corsa di un tempo, garantisce un'esperienza di guida autentica.

Quando lo smartphone è collegato alla moto con l'applicazione gratuita MyRide Link, le chiamate e i messaggi vengono visualizzati sul display, mentre il sistema di navigazione Garmin StreetCross integrato può essere utilizzato per visualizzare i punti di svolta sul display TFT. I nuovi interruttori integrati nel manubrio consentono al pilota di gestire una serie di funzioni, tra cui la connettività dello smartphone, la navigazione e le modalità di guida, oltre ad accedere alle varie opzioni del menu.

Per facilitare la guida su strade trafficate, gli indicatori di direzione lampeggiano tre volte con una leggera pressione dell'interruttore per indicare un cambio di corsia o quando è necessario solo un breve lampeggio. Premendo a fondo l'interruttore si ottiene un lampeggio continuo fino a quando non sono trascorsi 15 secondi o la moto ha percorso più di 150 metri, a quel punto il segnale si disattiva automaticamente.

La nuova funzione Emergency Stop Signal (ESS) risponde alle frenate improvvise accendendo le luci di emergenza per avvertire gli utenti della strada dietro al veicolo in caso di arresto di emergenza ad alta velocità.

La XSR900 GP è il primo modello Sport Heritage a essere dotato del Quick Shift System di terza generazione che, oltre alle funzionalità standard, consente di scalare le marce senza frizione in accelerazione e di alzarle senza frizione in decelerazione, migliorando la maneggevolezza.

La XSR900GP sarà disponibile nei due colori Rosso e Grigio a partire da aprile 2024 presso i partner Yamaha tedeschi. Il prezzo non è ancora stato fissato.