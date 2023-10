Yamaha XSR900GP: Como Wayne Rainey e Eddie Lawson

Com a gama Sport Heritage, a Yamaha constrói motos clássicas, com cada modelo inspirado em motos importantes que a história de 68 anos da Yamaha produziu. O objetivo é combinar beleza intemporal com tecnologia de ponta.

As corridas estão no ADN da Yamaha. A primeira mota da Yamaha, a YA-1, venceu a Mount Fuji Ascent Race em 1955, poucos dias após a fundação da empresa. Seguiram-se inúmeras vitórias.

Já em 2016 - o ano do seu lançamento - a XSR900 reflectia em pormenor a história da Yamaha nas corridas. A versão de 2021 foi mais longe, adoptando elementos de design das motos de competição das décadas de 1980 e 1990, mantendo o seu papel de roadster tradicional.

Em 2024, a Yamaha dá mais um passo em frente com a nova XSR900GP. Presta homenagem a algumas das motos de competição mais famosas da história da Yamaha. A XSR900GP combina a sensação de nostalgia dos Grandes Prémios dos anos 80 com a mais recente tecnologia.

O primeiro título da classe rainha da Yamaha foi conquistado em 1975 com Giacomo Agostini. Kenny Roberts conquistou o terceiro título consecutivo em 1980 com a Yamaha YZR500. Mas após este sucesso, a Yamaha teve de suportar algumas épocas difíceis na luta contra uma concorrência mais forte. Isto levou a um repensar no desenvolvimento de motos de competição, onde o sentimento do piloto pela moto era primordial.

Esta nova estratégia não só lançou as bases para mais sucessos nos Grandes Prémios, como a Yamaha ganhou seis títulos de Grandes Prémios na classe de 500cc entre 1984 e 1992. Depois de a Yamaha ter mudado do quatro cilindros em linha para um V4 mais fino em 1982, foi desenvolvido um quadro para esta unidade de potência. A ideia era criar um quadro com a largura do motor V4 que o envolvesse como uma gaiola.

Foi o nascimento do design Deltabox, que foi utilizado pela primeira vez em 1982 na YZR500 OW61, a moto de corrida de 500 cc de fábrica. O quadro Deltabox oferecia uma força e um feedback extraordinários exatamente onde o piloto mais precisava. Representou um passo em frente tão significativo que a Yamaha o introduziu pela primeira vez num modelo de produção apenas três anos mais tarde. A TZR250 trouxe as características da moto de corrida de fábrica YZR para a estrada. E hoje, 40 anos depois, o quadro concebido pela Deltabox continua a ser o coração de muitas motos desportivas Yamaha, incluindo a nova XSR900GP.

O provérbio inglês "Manners Make the Man" baseia-se no entendimento comum de que a cortesia, as boas maneiras e o respeito são essenciais para manter boas relações interpessoais. Este conceito foi o ponto de partida para o design da XSR900GP. O objetivo não era criar uma réplica, mas sim desenvolver um modelo que respeitasse o passado ao mesmo tempo que oferecia uma performance e tecnologia actuais.

Visualmente, as motos de Grande Prémio da década de 1980 deram um enorme passo em frente em relação às carenagens curvas da década de 1970, para um design mais quadrado. Estas carenagens angulares viriam a definir a tendência para a década seguinte, não só ao nível dos Grandes Prémios, mas também nas motos de produção.

A secção superior da carenagem da XSR900GP é uma reminiscência desta era, não só com a clara influência das motos de corrida de fábrica da década de 1980, mas também com ecos dos modelos de produção FZR e TZR do final da década de 1980 e início da década de 1990. Para manter o aspeto de moto de competição, o farol redondo de LED da XSR900 foi substituído por um módulo de lente compacto que se esconde na carenagem dianteira, continuando a proporcionar uma excelente iluminação.

Tal como na década de 1980, a carenagem dianteira está ligada ao quadro através de uma estrutura tubular. O resultado é uma perspetiva do condutor que faz lembrar a era dourada das corridas de GP. Para enfatizar a sensação de cockpit clássico, o suporte superior da carenagem é suportado por uma estrutura idêntica à utilizada na TZ250 original. No verdadeiro estilo das corridas, esta estrutura é fixada com um contrapino de mola, marcando a primeira vez que a Yamaha utiliza este tipo de fixação num modelo de produção para utilização em estrada pública.

A potência e a engrenagem do motor de três cilindros em linha de 890 cc são idênticas às da XSR900, mas a carenagem dianteira da XSR900GP aumenta a aceleração e a velocidade máxima. As condutas nos painéis laterais dissipam eficazmente o calor do radiador para maximizar a performance de arrefecimento. A cobertura do banco do passageiro, na mesma cor, completa o visual de piloto com uma traseira angular ao estilo dos anos 80. A luz traseira está discretamente integrada.

A pintura da XSR900GP é inspirada nas motos que Wayne Rainey e Eddie Lawson utilizaram para vencer vários Campeonatos do Mundo de 500 cc na década de 1980 e no início da década de 1990, autênticas com as placas de matrícula de corrida amarelas obrigatórias na frente e nos lados na altura. A caraterística pintura vermelha/branca resultou do patrocínio da equipa de fábrica, na altura, pela marca de cigarros Marlboro.

O guiador em forma de toco preso às pernas da forquilha posiciona o piloto numa posição mais desportiva e aumenta a carga sobre a roda dianteira. Isto dá uma sensação de maior precisão - semelhante à de uma mota de corrida. No entanto, apesar de toda a sua orientação desportiva, também se teve o cuidado de assegurar que a posição do assento não é demasiado avançada, mas que se mantém equilibrada e transmite um prazer de condução despreocupado. O conforto é sublinhado por um assento mais espesso e com maior apoio. Os apoios para os pés em alumínio fundido são reguláveis em duas posições.

Devido ao peso extra na roda dianteira, as áreas do quadro da XSR900 GP foram optimizadas para aumentar a estabilidade nas curvas. A parte traseira do quadro também foi reforçada. Em combinação com as jantes forjadas leves e os novos pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23, a XSR900GP destaca-se pela elevada precisão de direção.

Os outros componentes da suspensão são familiares da XSR900: forquilha de 41 USD e amortecedor central com sistema de alavanca da KYB, ambos ajustáveis em pré-carga, ressalto e compressão. Discos duplos de 298 na frente, discos simples de 245 na traseira. Um cilindro mestre Brembo dianteiro montado radialmente e linhas de travão optimizadas foram concebidos para melhorar o controlo dos travões durante a condução desportiva.

Três predefinições de modo de condução integradas - Sport, Street e Rain - oferecem definições de fábrica com diferentes níveis de envolvimento para diferentes condições. Além disso, existem dois modos de condução que podem ser personalizados através do smartphone.

A IMU de seis eixos envia dados em tempo real para a ECU, que controla uma gama de sistemas de assistência eletrónica, incluindo o controlo de tração sensível à inclinação (TC), o sistema de controlo de deslizamento (SCS), o sistema de controlo de cavalinhos (LIF), o sistema de controlo de travagem (BC) e o ABS.

O cockpit de estilo retro apresenta um novo ecrã a cores TFT de 5 polegadas. O condutor pode escolher o que mais lhe convém entre quatro motivos diferentes. Um motivo tradicional dominado por um conta-rotações analógico, inspirado nas motos de competição do passado, garante uma experiência de condução autêntica.

Quando o smartphone está ligado à moto com a aplicação gratuita MyRide Link, as chamadas e mensagens são apresentadas no ecrã e o sistema de navegação Garmin StreetCross integrado também pode ser utilizado para mostrar pontos de viragem no ecrã TFT. Os novos interruptores integrados no guiador permitem ao condutor operar uma variedade de funções, incluindo a conetividade do smartphone, a navegação e os modos de condução, bem como aceder às várias opções do menu.

Para facilitar a condução em estradas movimentadas, os indicadores piscam três vezes com uma ligeira pressão no interrutor do indicador para indicar uma mudança de faixa ou quando apenas é necessário um breve flash. A pressão total no interrutor resulta num piscar contínuo até que tenham decorrido 15 segundos ou a moto tenha percorrido mais de 150 metros, altura em que o sinal é automaticamente desativado.

Uma nova função de Sinal de Paragem de Emergência (ESS) responde a uma travagem brusca, ligando as luzes de emergência para avisar os utilizadores da estrada atrás do veículo se este parar numa situação de emergência a alta velocidade.

A XSR900 GP é o primeiro modelo Sport Heritage a incluir o sistema Quick Shift de terceira geração que, para além da funcionalidade de série, permite reduzir as mudanças sem embraiagem durante a aceleração e aumentar as mudanças sem embraiagem durante a desaceleração, melhorando o comportamento.

A XSR900GP estará disponível nas duas cores Vermelho e Cinzento a partir de abril de 2024 nos parceiros Yamaha alemães. O preço ainda não foi fixado.