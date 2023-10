La Kawasaki Ninja : La couleur de l'aspirateur

La saison prochaine, la Ninja ZX-4RR, la Ninja ZX-6R et la Ninja ZX-10R seront disponibles dans une version spéciale anniversaire. Le trio Ninja-40th-Anniversary sera présenté pour la première fois en direct au salon de la moto de Milan (du 7 au 12 novembre 2023). Les modèles s'inspirent du design des couleurs des motos de course d'endurance du début des années 1990, qui ont remporté trois fois ce championnat du monde.

En hommage à ces succès, la série ZXR a également été proposée dans ce design à partir de 1989. La peinture en vert, blanc et bleu avec une grande inscription Kawasaki sur la partie inférieure du carénage a encore aujourd'hui un effet frais et contemporain. À cela s'ajoutent des roues en vert citron et différentes pièces, y compris le cadre, en argent.

Pour nous, ces couleurs rappellent les tuyaux d'aspirateur les plus rapides de l'histoire de la moto. Sur les Kawasaki ZXR750 de 1989 à 1992, des tuyaux d'air faisaient passer l'air frais de l'avant du carénage sous le réservoir jusqu'à l'ouverture d'aspiration de la boîte à air - un peu comme la version précédente de la disposition actuelle de la pression dynamique. Les modèles 40th Anniversary complètent les motos déjà connues de la gamme Ninja.