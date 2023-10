Kawasaki Ninja: Il colore dell'aspirapolvere

Nel 2024 saranno 40 anni che Kawasaki ha dato il nome Ninja ai suoi modelli sportivi. Per commemorare questa ricorrenza, Kawasaki presenta tre modelli per il 40° anniversario.

Nella prossima stagione, la Ninja ZX-4RR, la Ninja ZX-6R e la Ninja ZX-10R saranno disponibili nella versione speciale dell'anniversario. Al Salone del motociclo di Milano (dal 7 al 12 novembre 2023), il trio Ninja 40th Anniversary sarà presentato per la prima volta dal vivo. I modelli riprendono il design cromatico delle moto da corsa di durata dei primi anni '90 che hanno vinto tre volte il campionato mondiale.

In omaggio a questi successi, anche la serie ZXR è stata offerta con questo design a partire dal 1989. La livrea verde, bianca e blu con grandi scritte Kawasaki sulla carenatura inferiore ha un aspetto fresco e contemporaneo ancora oggi. È completata dalle ruote in verde lime e da varie parti, tra cui il telaio, in argento.

A noi questa combinazione di colori ricorda i tubi dell'aspirapolvere più veloci della storia delle moto. Sulle Kawasaki ZXR750 del 1989-92, i tubi dell'aria venivano utilizzati per convogliare l'aria fredda dalla parte anteriore della carenatura, sotto il serbatoio, alla presa d'aria dell'airbox - qualcosa di simile al predecessore dell'odierno sistema a pressione. I modelli 40th Anniversary completano le già note moto della serie Ninja.