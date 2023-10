Kawasaki Ninja: A cor do aspirador

Na próxima época, a Ninja ZX-4RR, a Ninja ZX-6R e a Ninja ZX-10R estarão disponíveis na versão especial de aniversário. No salão de motos de Milão (7 a 12 de novembro de 2023), o trio Ninja 40th Anniversary será visto ao vivo pela primeira vez. Os modelos baseiam-se no design de cores das máquinas de corrida de resistência do início dos anos 90, que venceram este campeonato mundial por três vezes.

Em homenagem a estes sucessos, a série ZXR também foi oferecida com este design a partir de 1989. A pintura verde, branca e azul com letras grandes da Kawasaki na carenagem inferior ainda hoje tem um aspeto fresco e contemporâneo. É complementada por jantes em verde lima e várias peças, incluindo o quadro, em prateado.

Para nós, este esquema de cores faz-nos lembrar as mangueiras de aspirador mais rápidas da história das motos. Nas Kawasaki ZXR750s de 1989 a 92, as mangueiras de ar eram utilizadas para direcionar o ar frio da frente da carenagem, por baixo do depósito, para a entrada da caixa de ar - algo como o antecessor do atual sistema de pressão de ar. Os modelos do 40º aniversário complementam as já conhecidas motas da série Ninja.