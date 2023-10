Superquadro Mono : Ducati fait feu de tout bois

Pour les lecteurs de SPEEDWEEK, ce n'est pas une nouvelle que Ducati développe un moteur monocylindre pour une utilisation sur route, à ne pas confondre avec les moteurs monocylindres pour motocross et hardenduro qui sont également en cours de développement actuellement.

Le moteur, appelé Superquadro Mono, est dérivé du bicylindre de la 1299 Panigale, dont il reprend le piston de 116 mm d'alésage, la chambre de combustion, les soupapes d'admission en titane de 46,8 mm de diamètre, les soupapes d'échappement en acier de 38,2 mm de diamètre et la distribution desmodromique.

Avec une course extrêmement courte de 62,4 mm, le Superquadro Mono a un rapport alésage-course de 1,86 : la valeur la plus extrême à ce jour pour un moteur monocylindre destiné à la route. Les calculateurs rapides le savent donc : La cylindrée du moteur à cylindre vertical est de 659 cm3.

Le nom Superquadro provient du rapport extrême entre l'alésage et la course de 1,86, qui permet d'atteindre les régimes typiques des moteurs de course grâce à la course très courte. L'énorme alésage de 116 mm permet d'utiliser quatre soupapes de grand diamètre, ce qui favorise les performances, qui ne seraient toutefois pas possibles sans le système desmodromique. Ce système, que Ducati utilise également sur les motos MotoGP, permet de surmonter les limites imposées par les ressorts de soupape et d'ouvrir et de fermer les soupapes extrêmement rapidement.

Le piston de 116 mm d'alésage constitue un record absolu pour un monocylindre de série. Il est issu de la course automobile et se caractérise par un layout "box in box". Ce concept est également utilisé pour les pistons de la Panigale V4 R. Il combine rigidité et résistance en réduisant les surfaces de pression, ce qui diminue les frottements internes. Pour la même raison, l'axe du piston est doté d'un traitement de surface Diamond Like Carbon (DLC). Ce procédé de traitement est également utilisé sur les moteurs Panigale V4 R. Le taux de compression est de 13,1:1.

Comme sur le moteur MotoGP de la Desmosedici, les culbuteurs du système desmodromique sont également recouverts d'un revêtement de surface DLC afin de réduire les frottements et d'augmenter la résistance à la fatigue. L'entraînement des deux arbres à cames est assuré par un système silencieux à pignons/chaînes.

L'alimentation en carburant est assurée par un seul papillon ovale d'un diamètre équivalent de 62 mm, commandé par un système Ride-by-Wire. Le système fonctionne avec trois modes de puissance différents (High, Medium, Low) afin d'adapter la puissance du moteur aux différentes situations de conduite.

Le carter moteur en fonte intègre la chemise d'eau autour de la chemise de cylindre, en aluminium revêtu. En raison de la finesse des parois, il en résulte des avantages en termes de poids et de refroidissement. Cette solution permet également de fixer la culasse directement sur le carter, ce qui permet d'obtenir un moteur beaucoup plus compact tout en conservant la même rigidité. Les couvercles de soupapes, d'embrayage et d'alternateur sont moulés dans un alliage de magnésium.

Le vilebrequin est asymétrique et monté sur des paliers principaux de différentes tailles afin de réduire le poids. Il entraîne deux arbres d'équilibrage par le biais d'engrenages, placés devant et derrière le vilebrequin et montés sur des roulements à billes dans le carter. Les deux arbres d'équilibrage compensent entièrement les forces d'inertie de premier ordre. Le moteur peut donc tourner très haut avec un niveau de vibration comparable à celui d'un V2 à 90°.

Les arbres d'équilibrage entraînent à leur tour les pompes à eau et les deux pompes à huile du système de lubrification par carter semi-sec. Une pompe d'alimentation en huile assure la lubrification du moteur. La deuxième pompe à huile se trouve dans la bielle et pompe l'huile du carter, des compartiments latéraux de l'alternateur et du couvercle d'embrayage afin de réduire les pertes par frottement de l'huile moteur avec les pièces mobiles. Cette pompe, associée à une soupape de ventilation du moteur, crée une dépression dans la chambre du vilebrequin, ce qui réduit les pertes par pompage dues aux pièces mobiles (surtout le grand piston) et garantit une récupération efficace de l'huile de lubrification. Ce système est utilisé sur de nombreux moteurs de course.

Grâce à ces solutions, le Superquadro Mono fournit 77,5 CV à 9 750 tr/min et peut tourner jusqu'à 10 250 tr/min, des valeurs jamais atteintes auparavant par un monocylindre de série. Le couple, dont la valeur maximale est de 63 Nm à 8.000 tr/min, peut être sollicité de manière particulièrement régulière. Il en résulte une puissance linéaire et bien exploitable. Les valeurs limites de la norme antipollution Euro 5+ sont respectées.

Dans la configuration Racing avec échappement Termignoni, le Superquadro Mono atteint la puissance de pointe presque incroyable de 84,5 CV à 9.500/min. Ducati propose également un tuning dans l'autre sens, à savoir une version à puissance réduite à 48 ch, afin que les motos équipées de ce moteur puissent être conduites avec le permis A2.

La puissance est transmise par une boîte de vitesses à six rapports avec une démultiplication racing. L'étagement de la boîte de vitesses est basé sur l'expérience acquise avec la Panigale V4. Le rapport de la première vitesse est long afin de pouvoir exploiter au maximum l'accélération dans les virages lents.

La boîte de vitesses peut être équipée du Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down. Dans cette application, le DQS s'appuie sur un capteur magnétique à effet Hall et non sur un capteur de pression, afin d'améliorer la précision et la fiabilité.

L'embrayage à bain d'huile avec fonction anti-hopping est doté d'un verrouillage hydraulique progressif qui se caractérise par une force manuelle particulièrement faible. Il a été spécialement conçu pour obtenir un freinage simple et intuitif, avec un dosage maximal lors du desserrage et de la gestion du frein moteur, afin de faciliter la dérive dans les virages.

Compte tenu des données de performance et des solutions techniques élaborées, les intervalles d'entretien pour la vidange d'huile et le contrôle du jeu des soupapes - 15.000 et 30.000 km - sont impressionnants - 15.000 en plus.

Le Superquadro Mono propulsera la moto que Ducati présentera le jeudi 2 novembre à 16h00 sur Ducati.com et sur la chaîne YouTube de Ducati. Il devrait s'agir d'une moto de route de style supermotard qui devrait concurrencer la KTM 690 SMC R et ses sœurs de marque Husqvarna 701 Supermoto et GASGAS SM 700. Et il est clair que ce moteur sera ensuite monté sur d'autres modèles.