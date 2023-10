Superquadro Mono: Ducati tira fuori tutte le carte in tavola

Per i lettori di SPEEDWEEK non è una novità che Ducati stia sviluppando un motore monocilindrico per uso stradale, da non confondere con i motori monocilindrici per motocross e hardenduro, anch'essi in fase di sviluppo.

Chiamato Superquadro Mono, il motore deriva dal bicilindrico della 1299 Panigale, da cui prende il pistone con alesaggio di 116 mm, la camera di combustione, le valvole di aspirazione in titanio da 46,8 mm di diametro, le valvole di scarico in acciaio da 38,2 mm di diametro e la fasatura desmodromica.

Con una corsa estremamente corta di 62,4 mm, il Superquadro Mono ha un rapporto alesaggio-corsa di 1,86: il valore più estremo mai raggiunto per un motore monocilindrico da strada. Così lo sanno i calcolatori veloci: La cilindrata del motore con cilindro disposto verticalmente è di 659 cc.

Il nome Superquadro deriva dal rapporto estremo tra alesaggio e corsa, pari a 1,86, che, grazie alla corsa molto corta, consente di raggiungere i regimi tipici dei motori da competizione. L'enorme alesaggio di 116 mm consente l'utilizzo di quattro valvole di grande diametro, a tutto vantaggio delle prestazioni, che però non sarebbero possibili senza il sistema desmodromico. Questo sistema, che Ducati utilizza anche sulle moto della MotoGP, permette di superare i limiti imposti dalle molle delle valvole e di aprire e chiudere le valvole con estrema rapidità.

Il pistone con alesaggio di 116 mm è un record assoluto per un monocilindrico di serie. Nasce dalle corse ed è caratterizzato da una disposizione "box in box". Questo concetto è utilizzato anche per i pistoni della Panigale V4 R. Combina rigidità e resistenza riducendo le aree di pressione, con conseguente riduzione dell'attrito interno. Per lo stesso motivo, lo spinotto del pistone ha un rivestimento superficiale in Diamond Like Carbon (DLC). Questo processo di trattamento è utilizzato anche sui motori della Panigale V4 R. Il rapporto di compressione è di 13,1:1.

Come per il motore MotoGP della Desmosedici, anche i bilancieri del sistema Desmodromico sono rifiniti con un rivestimento superficiale DLC per ridurre l'attrito e aumentare la resistenza alla fatica. I due alberi a camme sono azionati da un sistema di ingranaggi/catene a bassa rumorosità.

L'alimentazione avviene tramite un'unica valvola a farfalla ovale con un diametro equivalente di 62 mm, controllata da un sistema ride-by-wire. Il sistema funziona con tre diverse modalità di potenza (alta, media e bassa) per adattare le prestazioni del motore alle diverse situazioni di guida.

Il basamento pressofuso integra la camicia d'acqua attorno alla canna del cilindro, realizzata in alluminio rivestito. Grazie alle pareti sottili, si ottengono vantaggi in termini di peso e raffreddamento. Questa soluzione consente inoltre di fissare la testa del cilindro direttamente al basamento, ottenendo un motore molto più compatto a parità di rigidità. Il coperchio delle valvole, il coperchio della frizione e il coperchio dell'alternatore sono fusi in una lega di magnesio.

L'albero motore è asimmetrico e montato su cuscinetti principali di dimensioni diverse per ridurre il peso. Esso aziona due alberi di bilanciamento tramite ingranaggi, montati davanti e dietro l'albero motore e supportati da cuscinetti a sfera nel basamento. I due alberi di equilibratura bilanciano completamente le forze inerziali del primo ordine. Il motore può quindi essere portato a un numero di giri molto elevato con un livello di vibrazioni paragonabile a quello di un V2 a 90°.

Gli alberi di bilanciamento azionano a loro volta le pompe dell'acqua e le due pompe dell'olio del sistema di lubrificazione a carter semi-secco. Una pompa di alimentazione dell'olio assicura la lubrificazione del motore. La seconda pompa dell'olio è situata nella camera di biella e pompa l'olio dal basamento, dalle camere laterali dell'alternatore e dal coperchio della frizione per ridurre le perdite per attrito dell'olio motore con le parti in movimento. Questa pompa, insieme a una valvola nello sfiatatoio del motore, crea un vuoto nella camera dell'albero a gomiti, che riduce le perdite di pompaggio attraverso le parti in movimento (in particolare il pistone di grandi dimensioni) e garantisce un efficace recupero dell'olio lubrificante. Questo sistema è utilizzato in molti motori da competizione.

Grazie a queste soluzioni, il Superquadro Mono eroga 77,5 CV a 9.750 giri/min e può essere portato a 10.250 giri/min: valori mai raggiunti prima da un monocilindrico di serie. La coppia, il cui valore massimo è di 63 Nm a 8.000 giri/min, può essere richiamata in modo particolarmente uniforme. Il risultato è un'erogazione di potenza lineare e facilmente utilizzabile. Allo stesso tempo, vengono rispettati i limiti della norma sulle emissioni Euro 5+.

Nella configurazione racing con scarico Termignoni, il Superquadro Mono raggiunge la quasi incredibile potenza massima di 84,5 CV a 9.500 giri/min. Ducati offre anche un tuning nella direzione opposta, ovvero una versione con potenza ridotta a 48 CV, in modo che le moto con questo motore possano essere guidate anche con la patente A2.

La potenza viene trasmessa tramite un cambio a sei rapporti con trasmissione racing. Il cambio si basa sull'esperienza maturata con la Panigale V4. La prima marcia è lunga per sfruttare la massima accelerazione nelle curve lente.

Il cambio può essere dotato di Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down. In questa applicazione, il DQS si affida a un sensore magnetico a effetto Hall anziché a un sensore di pressione per migliorare la precisione e l'affidabilità.

Il giunto a bagno d'olio con funzione antisaltellamento è dotato di un blocco idraulico progressivo, caratterizzato da una forza manuale particolarmente bassa. È stato specificamente progettato per fornire una frenata semplice e intuitiva, con il massimo controllo nel rilascio e nel controllo del freno motore per facilitare la derapata in curva.

Considerate le prestazioni e le elaborate soluzioni tecniche, gli intervalli di manutenzione per il cambio dell'olio e il controllo del gioco delle valvole - 15.000 e 30.000 km - sono impressionanti.

Il Superquadro Mono alimenterà la moto che Ducati svelerà giovedì 2 novembre alle 16.00 su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati. Si prevede che sarà una moto da strada in stile supermoto, in grado di competere con la KTM 690 SMC R e con le sue sorelle di marca, la Husqvarna 701 Supermoto e la GASGAS SM 700. Ed è chiaro che questo motore verrà successivamente installato in altri modelli.