Superquadro Mono: a Ducati faz tudo o que está ao seu alcance

Com o Superquadro Mono, a Ducati quer estabelecer a referência para os motores monocilíndricos de produção. Os dados técnicos anunciados e as soluções mecânicas elaboradas são de facto impressionantes.

Para os leitores da SPEEDWEEK não é novidade que a Ducati está a desenvolver um motor monocilíndrico para utilização em estrada, não confundir com os motores monocilíndricos para motocross e hardenduro, que também estão atualmente em desenvolvimento.

Denominado Superquadro Mono, o motor é derivado do bicilíndrico da 1299 Panigale, do qual retira o seu pistão com diâmetro de 116 mm, câmara de combustão, válvulas de admissão em titânio com 46,8 mm de diâmetro, válvulas de escape em aço com 38,2 mm de diâmetro e comando de válvulas desmodrómico.

Com um curso extremamente curto de 62,4 mm, o Superquadro Mono tem uma relação diâmetro-curso de 1,86: o valor mais extremo até à data para um motor monocilíndrico para a estrada. As calculadoras rápidas sabem-no: A cilindrada do motor com cilindros dispostos verticalmente é de 659 cc.

O nome Superquadro deriva da relação extrema entre diâmetro e curso de 1,86, que, graças ao curso muito curto, permite atingir as rotações típicas dos motores de competição. O enorme diâmetro de 116 mm permite a utilização de quatro válvulas de grande diâmetro, o que beneficia o desempenho, mas que não seria possível sem o sistema desmodrómico. Este sistema, que a Ducati também utiliza nas motos de MotoGP, permite ultrapassar os limites impostos pelas molas das válvulas e abrir e fechar as válvulas de forma extremamente rápida.

O pistão com diâmetro de 116 mm é um recorde absoluto para um monocilindro de produção. Tem origem nas corridas e caracteriza-se por uma disposição "box in box". Este conceito é também utilizado para os pistões da Panigale V4 R. Combina rigidez e resistência ao reduzir as áreas de pressão, o que reduz o atrito interno. Pela mesma razão, o pino do pistão tem um revestimento de superfície Diamond Like Carbon (DLC). Este processo de tratamento também é utilizado nos motores da Panigale V4 R. A taxa de compressão é de 13,1:1.

Tal como acontece com o motor de MotoGP da Desmosedici, os balancins do sistema Desmodromic também têm um revestimento de superfície DLC para reduzir o atrito e aumentar a resistência à fadiga. As duas árvores de cames são accionadas por um sistema de engrenagem/corrente de baixo ruído.

O combustível é fornecido através de uma única válvula de aceleração oval com um diâmetro equivalente de 62 mm, controlada por um sistema ride-by-wire. O sistema funciona com três modos de potência diferentes (Alto, Médio, Baixo) para adaptar o desempenho do motor a diferentes situações de condução.

O cárter fundido integra a camisa de água à volta da camisa do cilindro, feita de alumínio revestido. Devido às paredes finas, existem vantagens em termos de peso e de arrefecimento. Esta solução permite também fixar a cabeça do cilindro diretamente no cárter, o que resulta num motor muito mais compacto com a mesma rigidez. A tampa das válvulas, a tampa da embraiagem e a tampa do alternador são fundidas numa liga de magnésio.

A cambota é assimétrica e montada em chumaceiras principais de diferentes dimensões para reduzir o peso. Acciona dois veios de compensação através de engrenagens, montados à frente e atrás da cambota e apoiados em rolamentos de esferas no cárter. Os dois veios de compensação equilibram completamente as forças de inércia de primeira ordem. Assim, o motor pode ser acelerado muito alto com um nível de vibração comparável ao de um V2 a 90°.

Os veios de compensação accionam, por sua vez, a água e as duas bombas de óleo do sistema de lubrificação por cárter semi-seco. Uma bomba de alimentação de óleo assegura a lubrificação do motor. A segunda bomba de óleo está localizada na câmara da biela e bombeia óleo do cárter, das câmaras laterais do alternador e da tampa da embraiagem, de modo a reduzir as perdas por fricção do óleo do motor com as peças móveis. Esta bomba, juntamente com uma válvula no respirador do motor, cria um vácuo na câmara da cambota, o que reduz as perdas de bombagem através das peças móveis (especialmente o pistão grande) e assegura uma recuperação eficaz do óleo lubrificante. Este sistema é utilizado em muitos motores de competição.

Graças a estas soluções, o Superquadro Mono debita 77,5 cv às 9.750 rpm e pode ser acelerado até às 10.250 rpm - valores nunca antes atingidos por um monocilíndrico de produção. O binário, cujo valor máximo é de 63 Nm às 8.000 rpm, pode ser solicitado de forma particularmente uniforme. Isto resulta numa potência linear e facilmente utilizável. Ao mesmo tempo, são cumpridos os limites da norma de emissões Euro 5+.

Na configuração de corrida com escape Termignoni, o Superquadro Mono atinge o pico de potência quase inacreditável de 84,5 cv a 9.500 rpm. A Ducati também oferece afinação na outra direção, nomeadamente uma versão de potência reduzida para 48 cv, para que as motos com este motor também possam ser conduzidas com uma carta de condução A2.

A potência é transmitida através de uma caixa de seis velocidades com transmissão de corrida. A engrenagem da transmissão é baseada na experiência com a Panigale V4. A primeira velocidade é longa para explorar a aceleração máxima em curvas lentas.

A caixa de velocidades pode ser equipada com Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down. Nesta aplicação, o DQS baseia-se num sensor magnético de efeito Hall em vez de um sensor de pressão para melhorar a precisão e a fiabilidade.

O acoplamento em banho de óleo com função anti-salto está equipado com um bloqueio hidráulico progressivo, que se caracteriza por uma força manual particularmente reduzida. Foi especificamente concebido para proporcionar uma travagem simples e intuitiva, com o máximo controlo ao soltar e controlar o travão motor para facilitar a deriva nas curvas.

Tendo em conta os valores de desempenho e as soluções técnicas elaboradas, os intervalos de manutenção para mudança de óleo e verificação da folga das válvulas - 15.000 e 30.000 km - além de 15.000 são impressionantes.

O Superquadro Mono vai equipar a moto que a Ducati vai apresentar na quinta-feira, 2 de novembro, às 16h00, em Ducati.com e no canal da Ducati no YouTube. Espera-se que seja uma máquina de rua de estilo supermoto para rivalizar com a KTM 690 SMC R e as suas irmãs de marca, a Husqvarna 701 Supermoto e a GASGAS SM 700. E é evidente que este motor será posteriormente instalado noutros modelos.