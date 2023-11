Yamaha MT-09 2024 : Tous les détails ont été peaufinés

Avec le lancement de la MT-09 il y a dix ans, Yamaha s'est éloigné du design conventionnel des motos japonaises et a pris une direction audacieuse et abstraite, inspirée par la sous-culture urbaine des motos dans les rues des plus grandes villes du Japon.

Un style agressif, un châssis conçu pour une maniabilité agile et un moteur trois cylindres au couple élevé sont encore aujourd'hui les pierres angulaires de la Yamaha MT-09. Le département marketing a créé le slogan "the Dark Side of Japan" pour cette moto puriste, tandis que les techniciens ont étendu la gamme à huit modèles au total, de la MT-125 à la MT-10 SP 1000, le modèle phare de la gamme.

La MT-09 fête son dixième anniversaire avec un nouveau design inspiré des motocross YZ de Yamaha, qui permet au pilote une plus grande liberté de mouvement sur la machine. Pour ce faire, un nouveau réservoir d'essence aux bords bien définis a été développé, fabriqué selon un nouveau procédé de moulage sous pression et permettant un plus grand angle de braquage.

Le phare à LED dispose désormais d'un module de lentilles au diamètre compact, plus petit et plus fin que le modèle précédent, mais qui offre néanmoins un faisceau lumineux large et puissant avec des bords doux pour les feux de croisement et de route. Les feux de jour et les feux arrière ont également été redessinés.

Conformément à la philosophie de Jin-KI Kanno, qui consiste à stimuler les sens du pilote et à lui donner l'impression de ne faire qu'un avec la moto, le son a été un aspect important dans le développement du moteur trois cylindres pour répondre à la norme EU5+. Le son de la nouvelle MT-09 est renforcé par une boîte à air redessinée avec deux conduits d'admission d'air redessinés. Les hautes fréquences sont accentuées tout en permettant une réponse linéaire de l'accélérateur. Cette sonorité est soulignée, en particulier à des vitesses et des régimes élevés, par une nouvelle grille d'amplification acoustique sur le dessus de la moto. La puissance reste inchangée à 119 ch à 10.000 tr/min.

La position de conduite sportive et inclinée vers l'avant est davantage mise en valeur sur la MT-09 2024, avec un guidon abaissé et réglable sur deux positions et des repose-pieds également réglables sur deux positions, décalés de 30,6 mm vers l'arrière et relevés de 9,5 mm.

Chaque détail de la MT-09 a été repensé pour améliorer encore l'expérience de conduite. La pédale de frein arrière a été redessinée et est désormais en aluminium forgé, tandis que l'extrémité de la pédale de changement de vitesse a été considérablement aplatie pour réduire le mouvement de la cheville nécessaire au changement de vitesse et permettre ainsi un fonctionnement plus fluide. Autre nouveauté : le maître-cylindre radial Brembo, qui améliore le dosage du double disque avant.

La MT-09 est désormais équipée d'une selle en deux parties qui soutient mieux le pilote lors des accélérations et améliore le confort de conduite du passager. Une prise USB de type C est installée sous la selle du pilote, ce qui permet de recharger les appareils électroniques et les vêtements chauffés électriquement.

La fourche USD de 41 mm de KYB est réglable en précharge, compression et détente et dispose désormais d'un réglage d'usine révisé. Le design de la suspension arrière a été modifié et l'amortisseur réglable KYB a été réajusté.

Un nouvel écran couleur TFT de 5 pouces offre au pilote une interface utilisateur avec quatre modes d'affichage. La MT-09 est équipée de série d'une Communication Control Unit (CCU) intégrée qui permet d'afficher les notifications d'appels et de messages avec son smartphone via l'application gratuite MyRide et de recevoir des appels et d'écouter de la musique via une oreillette Bluetooth. Il est désormais possible d'utiliser le système de navigation gratuit Garmin StreetCross, qui s'affiche sur le tableau de bord TFT de 5 pouces.

En plus des trois modes de conduite Sport, Street et Rain configurés en usine, deux modes personnalisés peuvent être configurés via l'écran ou via un smartphone avec l'application MyRide.

Depuis 2021, la troisième génération de MT-09 est équipée d'un capteur gyroscopique à six axes pour la gestion du contrôle de traction, du contrôle de dérapage, du contrôle de wheelie ainsi que de l'ABS. Ce pack électronique sera complété en 2024 par un régulateur de glissement arrière (BSR) qui empêche le blocage de la roue arrière par l'action du frein moteur dans les situations où l'embrayage anti-saut atteint ses limites, par exemple en cas de faible adhérence.

La MT-09 est désormais équipée de série d'un régulateur de vitesse et d'un interrupteur de clignotant qui clignote trois fois lorsqu'on appuie doucement, et en continu lorsqu'on appuie à fond. Après 15 secondes ou 150 m de conduite, le clignotant s'éteint automatiquement.

La nouvelle fonction de freinage d'urgence (Emergency Stop Signal - ESS) réagit aux freinages brusques en allumant les feux de détresse afin d'avertir les usagers de la route situés derrière la moto en cas de freinage brutal.

La MT-09 2024 est équipée du Quickshifter de troisième génération, qui permet de rétrograder sans embrayage à l'accélération et de passer à la vitesse supérieure sans embrayage à la décélération. Pour donner une sensation plus naturelle, le Quickshifter de troisième génération ne fonctionne pas dans certaines situations, lorsque le régime moteur est extrêmement bas ou élevé et lorsque la machine n'accélère ni ne freine. Dans ces circonstances, le symbole du Quickshifter sur le nouvel écran TFT indique si le Quickshifter peut être utilisé.

La MT-09 2024 ainsi que sa version 35 kW seront disponibles en gris, bleu et noir, le prix n'a pas encore été fixé.