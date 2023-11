Yamaha MT-09 2024: messa a punto in ogni dettaglio

Per 10 anni, la MT-09 è stata un bestseller nella gamma di modelli Yamaha. Per il 2024, ci sono diverse innovazioni nei dettagli, ma nessun cambiamento radicale alla ricetta del successo.

Con l'introduzione della MT-09, dieci anni fa, Yamaha si è allontanata dal design convenzionale delle moto giapponesi e ha intrapreso una direzione audace e astratta, ispirata alla sottocultura delle moto urbane nelle strade delle più grandi città del Giappone.

Lo stile aggressivo, le sospensioni progettate per un'agile maneggevolezza e un motore a tre cilindri dalla grande coppia rimangono ancora oggi i capisaldi della Yamaha MT-09. Il reparto marketing ha creato lo slogan "the Dark Side of Japan" (il lato oscuro del Giappone) per questa moto purista, mentre gli ingegneri hanno ampliato la gamma di modelli fino a un totale di otto modelli, dalla MT-125 alla MT-10 SP da 1000 cc, il modello di punta della gamma.

La MT-09 celebra il suo 10° anniversario con un nuovo design ispirato alle moto da cross Yamaha YZ, che consente al pilota una maggiore libertà di movimento sulla moto. A tal fine, è stato sviluppato un nuovo serbatoio con bordi ben definiti, realizzato con un nuovo processo di pressatura e che consente un maggiore angolo di sterzata.

Il faro a LED è ora dotato di un modulo lente di diametro compatto, più piccolo e più sottile rispetto al modello precedente, ma che fornisce comunque un fascio di luce ampio e potente con bordi morbidi per gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Anche le luci diurne e le luci posteriori sono state ridisegnate.

In linea con la filosofia di Jin-KI Kanno di stimolare i sensi del pilota e farlo sentire un tutt'uno con la moto, il suono è stato un aspetto importante nell'ulteriore sviluppo del motore a tre cilindri per soddisfare lo standard EU5+. Il suono della nuova MT-09 è esaltato da un airbox rivisto con due condotti di aspirazione dell'aria ridisegnati. Le alte frequenze sono enfatizzate e allo stesso tempo è possibile ottenere una risposta lineare dell'acceleratore. Questo suono è enfatizzato, soprattutto alle velocità e ai regimi più elevati, da una nuova griglia di amplificazione acustica sulla parte superiore della moto. Invariata è la potenza erogata, pari a 119 CV a 10.000 giri/min.

La posizione di guida sportiva e protesa in avanti è accentuata sulla MT-09 2024 da un manubrio più basso, a doppia regolazione, e da pedane a doppia regolazione arretrate di 30,6 mm e rialzate di 9,5 mm.

Ogni singolo dettaglio della MT-09 è stato ripensato per migliorare ulteriormente l'esperienza di guida. Il pedale del freno posteriore è stato ridisegnato ed è ora realizzato in alluminio forgiato, mentre la punta del pedale del cambio è stata notevolmente appiattita per ridurre il movimento della caviglia richiesto durante il cambio di marcia, per un funzionamento più fluido. Nuova anche la pompa radiale Brembo, che migliora la capacità di dosaggio del doppio disco anteriore.

La novità della MT-09 è la sella in due pezzi che sostiene meglio il pilota in accelerazione e migliora il comfort del passeggero. Sotto la sella del pilota è installata una presa USB Type-C che consente di ricaricare i dispositivi elettronici e gli indumenti riscaldati elettricamente.

La forcella KYB 41 USD è regolabile in precarico, compressione ed estensione ed è ora dotata di una nuova impostazione di fabbrica. Il design della sospensione posteriore è stato modificato e l'ammortizzatore regolabile KYB è stato ritarato.

Un nuovo schermo TFT a colori da 5 pollici offre al pilota un'interfaccia utente con quattro modalità di visualizzazione. Di serie, la MT-09 è dotata di una Communication Control Unit (CCU) integrata che consente allo smartphone di visualizzare le notifiche di chiamate e messaggi tramite l'applicazione gratuita MyRide e di ricevere chiamate e ascoltare musica tramite un auricolare Bluetooth. È possibile utilizzare il sistema di navigazione gratuito Garmin StreetCross, visualizzato sul cruscotto TFT da 5 pollici.

Oltre alle tre modalità di guida Sport, Street e Rain configurate in fabbrica, è possibile configurare due modalità personalizzate tramite il display o uno smartphone con l'app MyRide.

Dal 2021, la terza generazione di MT-09 è dotata di un sensore giroscopico a sei assi per controllare il controllo della trazione, il controllo della scivolata, il controllo dell'impennata e l'ABS. Questo pacchetto elettronico sarà ampliato per il 2024 con un regolatore di slittamento posteriore (BSR) che impedisce il bloccaggio della ruota posteriore a causa del freno motore in situazioni in cui la frizione anti-saltellamento raggiunge i suoi limiti, ad esempio in caso di scarsa aderenza.

La MT-09 è ora dotata di cruise control di serie e di un interruttore che lampeggia tre volte quando viene premuto leggermente e in modo continuo quando viene premuto completamente. Dopo 15 secondi o 150 m di corsa, l'indicatore si spegne automaticamente.

Il nuovo Emergency Stop Signal (ESS) reagisce alle frenate improvvise accendendo le luci di emergenza per avvisare gli utenti della strada dietro la moto in caso di frenata brusca.

La MT-09 2024 è dotata del Quickshifter di terza generazione, che consente di scalare le marce senza frizione in accelerazione e di alzarle senza frizione in decelerazione. Per offrire una sensazione più naturale, il quickshifter di terza generazione non funziona in determinate situazioni quando il regime del motore è estremamente basso o alto e quando la macchina non sta né accelerando né decelerando. In queste circostanze, il simbolo del quickshifter sul nuovo display TFT indica se il quickshifter può essere utilizzato.

La MT-09 2024 e la sua versione da 35 kW saranno disponibili nei colori grigio, blu e nero; il prezzo non è ancora stato fissato.