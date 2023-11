Yamaha MT-09 2024: Afinada em todos os pormenores

Com a introdução da MT-09 há dez anos, a Yamaha afastou-se do design convencional das motos japonesas e tomou uma direção arrojada e abstrata inspirada na subcultura urbana das motos nas ruas das maiores cidades do Japão.

Estilo agressivo, suspensão concebida para uma condução ágil e um motor de três cilindros com binário continuam a ser os pilares da Yamaha MT-09 até aos dias de hoje. O departamento de marketing criou o slogan "o lado negro do Japão" para a moto purista, enquanto os engenheiros expandiram a gama de modelos para um total de oito modelos, desde a MT-125 até à MT-10 SP de 1000 cc, o modelo de topo da gama.

A MT-09 celebra o seu 10º aniversário com um novo design inspirado nas motos de motocross YZ da Yamaha, permitindo ao condutor uma maior liberdade de movimentos na máquina. Para tal, foi desenvolvido um novo depósito de combustível com arestas bem definidas, fabricado através de um novo processo de fundição por pressão e que permite um maior ângulo de viragem.

O farol LED apresenta agora um módulo de lentes de diâmetro compacto, mais pequeno e mais fino do que o modelo anterior, mas que continua a proporcionar um feixe largo e potente com arestas suaves para os máximos e mínimos. A luz de circulação diurna e o farolim traseiro também foram redesenhados.

Em linha com a filosofia da Jin-KI Kanno de estimular os sentidos do condutor e de o fazer sentir-se em sintonia com a moto, o som foi um aspeto importante no desenvolvimento do motor de três cilindros para cumprir a norma EU5+. O som da nova MT-09 é melhorado por uma caixa de ar revista com duas condutas de admissão de ar redesenhadas. As altas frequências são realçadas e, ao mesmo tempo, é possível uma resposta linear do acelerador. Este som é realçado, especialmente a velocidades e rotações mais elevadas, por uma nova grelha de amplificação acústica na parte superior da moto. Inalterada é a potência de 119 cv às 10.000 rpm.

A posição de condução desportiva e inclinada para a frente é acentuada na MT-09 2024 com uma posição de guiador mais baixa e de ajuste duplo e pés de ajuste duplo que são recuados 30,6 mm e elevados 9,5 mm.

Todos os pormenores da MT-09 foram repensados para melhorar ainda mais a experiência de condução. O pedal do travão traseiro foi redesenhado e é agora feito de alumínio forjado, enquanto a ponta do pedal das mudanças foi significativamente achatada para reduzir o movimento do tornozelo necessário ao mudar de velocidade para uma operação mais suave. Também novo é o cilindro principal radial Brembo, que melhora a capacidade de medição do disco duplo dianteiro.

Uma novidade na MT-09 é um banco de duas peças que apoia melhor o condutor durante a aceleração e melhora o conforto do passageiro. Está instalada uma tomada USB tipo C sob o assento do condutor, que permite carregar dispositivos electrónicos e roupa aquecida eletricamente.

A forquilha 41 USD da KYB é ajustável em pré-carga, compressão e ressalto e tem agora uma configuração de fábrica revista. O design da suspensão traseira foi modificado e o amortecedor ajustável KYB foi reajustado.

Um novo ecrã TFT a cores de 5 polegadas oferece ao condutor uma interface de utilizador com quatro modos de visualização. De série, a MT-09 está equipada com uma Unidade de Controlo de Comunicação (CCU) integrada que permite ao smartphone apresentar notificações de chamadas e mensagens através da aplicação gratuita MyRide e receber chamadas e ouvir música através de um auricular Bluetooth. O sistema de navegação gratuito Garmin StreetCross pode agora ser utilizado, apresentado no painel de instrumentos TFT de 5 polegadas.

Além dos três modos de pilotagem configurados de fábrica Sport, Street e Rain, dois modos personalizados podem ser configurados através do display ou através de um smartphone com o aplicativo MyRide.

Desde 2021, a terceira geração MT-09 foi equipada com um sensor giroscópio de seis eixos para controlar o controle de tração, controle de deslizamento, controle de wheelie, bem como ABS. Este pacote eletrônico será expandido para 2024 com um regulador de deslizamento traseiro (BSR) que evita o bloqueio da roda traseira devido à frenagem do motor em situações em que a embreagem anti-salto atinge seus limites, como baixa aderência.

A MT-09 tem agora controlo de velocidade de cruzeiro de série e um interrutor indicador que pisca três vezes quando pressionado suavemente e continuamente quando pressionado a fundo. Após 15 segundos ou 150 m de viagem, o indicador desliga-se automaticamente.

O novo Sinal de Paragem de Emergência (ESS) responde a travagens bruscas ligando as luzes de emergência para avisar os utilizadores da estrada atrás da moto quando esta trava a fundo.

A MT-09 de 2024 está equipada com a Quickshifter de terceira geração, que permite reduzir as mudanças sem embraiagem quando se acelera e aumentar as mudanças sem embraiagem quando se desacelera. Para proporcionar uma sensação mais natural, a alavanca de mudanças rápidas de terceira geração não funciona em determinadas situações quando o regime do motor é extremamente baixo ou elevado e quando a máquina não está a acelerar nem a desacelerar. Nestas circunstâncias, o símbolo do quickshifter no novo ecrã TFT indica se o quickshifter pode ser utilizado.

A MT-09 2024, bem como a sua versão de 35 kW, estarão disponíveis em cinzento, azul e preto, o preço ainda não está definido.