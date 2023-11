BMW M1000XR : Pas de temps à perdre

Après la Superbike M1000RR et le Dynamic Roadster M1000R, la BMW M1000XR est le troisième modèle M à fêter sa première mondiale : la sportive longue distance M1000XR. Chez BMW, la lettre M est synonyme de succès dans le sport automobile et de fascination pour les modèles hautes performances. Elle s'adresse aux clients qui ont des exigences élevées en matière de performance, d'exclusivité et d'individualité.

Avec une puissance moteur de 201 ch à 12 750 tr/min, la M1000XR dépasse le modèle de base S1000XR de 31 ch. Le couple maximal de 113 Nm est atteint à 11.000 tr/min, le régime maximal est de 14.600 tr/min. Un rapport secondaire plus court, grâce à l'utilisation d'un pignon de 47 dents au lieu de 45, assure une force de traction accrue à la roue arrière sur tous les rapports. En outre, les rapports de boîte des 4e, 5e et 6e vitesses sont plus courts que sur la S 1000 XR, ce qui favorise également la traction sur la roue arrière et donc l'accélération et les reprises.

Dans le but d'obtenir des temps au tour plus rapides sur circuit et la meilleure stabilité de conduite possible à haute vitesse, la nouvelle M1000XR a été dotée de winglets au niveau des carénages latéraux avant qui augmentent la charge sur la roue avant dès une vitesse d'environ 100 km/h. À 220 km/h, cette charge est d'environ 12 kg.

Le châssis de la M1000XR est basé sur celui de la S1000XR, avec un cadre pont en aluminium comme pièce maîtresse. Sur la M1000XR, le guidage de la roue avant est assuré par une fourche USD de 45 avec cartouches d'amortisseur fermées. Une autre nouveauté de la M1000XR est la possibilité supplémentaire, en combinaison avec le Dynamic Damping Control (DDC) de série, de régler la base du ressort de la fourche et de l'amortisseur, ainsi que l'amortisseur de direction réglable.

La M1000XR est la troisième BMW équipée d'un frein M, reconnaissable à son revêtement bleu. Associé à deux disques de 320, le système de freinage équipé d'une nouvelle pompe à main radiale marque actuellement le sommet du développement des freins dans le domaine des systèmes homologués pour la route. La fonction Brake Slide Assist vient s'ajouter à la vaste gamme de systèmes électroniques d'assistance. Elle permet au conducteur d'effectuer des dérives au freinage avec un slide constant dans les virages. La nouvelle M1000XR est équipée de série de roues forgées en aluminium. Des roues en carbone sont disponibles dans le cadre du package M Competition.

Le combiné d'instruments de la M1000XR correspond à la version de la M1000RR. Dans le cadre de l'équipement spécial, un code d'activation permet de mettre à disposition, via l'interface OBD du combiné d'instruments, des données complètes pour l'utilisation du M GPS Laptrigger, y compris l'enregistreur de données M GPS. La M1000XR pèse 223 kg. Le pack M Competition (roues et autres pièces en carbone), disponible en supplément, permet de gagner encore 3 kg. Nous aurions toutefois encore un souhait : des valises latérales en carbone.

La BMW M1000XR sera disponible à partir d'avril 2024 au prix de 25 900 euros (Suisse à partir de 25 980 francs, Autriche à partir de 30 650 euros) dans les couleurs M, au choix sur fond noir ou blanc.

Encore plus que la S1000XR, la nouvelle M1000XR est conçue sans compromis pour la conduite sportive avec une technique de châssis optimisée et le moteur le plus puissant à ce jour dans une sportive longue distance de BMW Motorrad - que ce soit sur la route, lors de trajets longue distance ou sur le circuit - il n'y a actuellement rien de plus performant et de plus facile dans ce segment de crossover. Après tout, on ne vole pas son temps. Même pas en balade à moto.