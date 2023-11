BMW M1000XR: non c'è tempo da perdere

Dopo la supersportiva M1000RR e la roadster M1000R, BMW ci presenta un altro modello della serie M: la M1000XR. Per tutti coloro che non scherzano nemmeno durante un tour in moto.

La BMW M1000XR è il terzo modello M che celebra la sua prima mondiale dopo la M1000RR Superbike e la M1000R Dynamic Roadster: la M1000XR Long Distance Sportsman. Per BMW, la lettera M è sinonimo di successo nelle corse e di fascino dei modelli ad alte prestazioni e si rivolge a clienti con elevate esigenze di prestazioni, esclusività e individualità.

Con una potenza del motore di 201 CV a 12.750 giri/min, la M1000XR supera di 31 CV il modello base S1000XR. La coppia massima di 113 Nm viene raggiunta a 11.000 giri/min, mentre il regime massimo è di 14.600 giri/min. L'aumento della trazione della ruota posteriore in tutte le marce è garantito anche da un rapporto di trasmissione secondario più corto grazie all'utilizzo di un pignone con 47 denti anziché 45. Inoltre, i rapporti della quarta, quinta e sesta marcia sono più corti rispetto alla S 1000 XR, a vantaggio della trazione posteriore e quindi dell'accelerazione e della potenza.

Con l'obiettivo di ottenere tempi sul giro più rapidi in pista e la migliore stabilità di guida possibile alle alte velocità, la nuova M1000XR ha ricevuto le winglet nell'area delle fiancate anteriori, che aumentano il carico della ruota anteriore già a una velocità di circa 100 km/h. A 220 km/h, il carico della ruota anteriore è già di circa 100 km/h. A 220 km/h, il carico della ruota anteriore è già di circa 100 km/h. A 220 km/h, è di circa 12 kg.

Il telaio della M1000XR è basato su quello della S1000XR, con il telaio a ponte in alluminio come cuore. Il controllo della ruota anteriore della M1000XR è affidato a una forcella da 45 USD con ammortizzatori a cartuccia chiusa. Un'altra novità della M1000XR è la possibilità di regolare ulteriormente la base delle molle della forcella e dell'ammortizzatore, nonché l'ammortizzatore di sterzo regolabile in combinazione con il Dynamic Damping Control (DDC) di serie.

La M1000XR è la terza BMW con un freno M, riconoscibile dal rivestimento blu. Insieme ai due dischi freno da 320, l'impianto frenante dotato di una nuova pompa radiale per il freno a mano rappresenta attualmente l'apice dello sviluppo dei freni nel campo degli impianti omologati per uso stradale. La funzione Brake Slide Assist è una nuova aggiunta alla completa elettronica di assistenza. Consente al pilota di frenare in curva con una derapata costante. La nuova M1000XR è dotata di serie di cerchi in alluminio forgiato. I cerchi in carbonio sono disponibili come parte del pacchetto M Competition.

La combinazione di strumenti della M1000XR corrisponde al design della M1000RR. Come parte dell'equipaggiamento opzionale, è possibile rendere disponibile, tramite l'interfaccia OBD del quadro strumenti, materiale completo per l'utilizzo dell'M GPS Laptrigger, compreso l'M GPS Datalogger, mediante un codice di attivazione. La M1000XR pesa 223 kg e con l'M Competition Package (cerchi e altre parti in carbonio), disponibile a pagamento, si possono risparmiare altri 3 kg. Tuttavia, abbiamo ancora un desiderio: valigie laterali in carbonio.

La BMW M1000XR sarà disponibile a partire da aprile 2024 con prezzi a partire da 25.900 euro (Svizzera a partire da Fr. 25.980,-, Austria a partire da 30.650 euro) nei colori M, a scelta su sfondo nero o bianco.

Ancor più della S1000XR, la nuova M1000XR, con la tecnologia del telaio ottimizzata e il motore più potente mai montato su una moto sportiva a lunga percorrenza di BMW Motorrad, è stata progettata senza compromessi per una guida sportiva - che si tratti di strade extraurbane, di lunghe percorrenze o di piste da corsa - e attualmente non c'è niente di più performante o leggero in questo segmento di crossover. Dopo tutto, non avete rubato il vostro tempo. Nemmeno durante un tour in moto.