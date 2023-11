BMW M1000XR: Sem tempo a perder

A BMW M1000XR é o terceiro modelo M a celebrar a sua estreia mundial após a M1000RR Superbike e a M1000R Dynamic Roadster: a M1000XR Long Distance Sportsman. Na BMW, a letra M é sinónimo de sucesso nas corridas e do fascínio dos modelos de alta performance e destina-se a clientes com elevadas exigências de performance, exclusividade e individualidade.

Com uma potência de motor de 201 cv às 12.750 rpm, a M1000XR supera o modelo base S1000XR em 31 cv. O binário máximo de 113 Nm é atingido às 11.000 rpm, a velocidade máxima é de 14.600 rpm. O aumento da tração da roda traseira em todas as mudanças é também proporcionado por uma relação de transmissão secundária mais curta através da utilização de uma roda dentada com 47 dentes em vez de 45. Além disso, as relações de transmissão da 4ª, 5ª e 6ª velocidades são mais curtas do que na S 1000 XR, o que também beneficia a tração da roda traseira e, consequentemente, a aceleração e a potência.

Com o objetivo de obter tempos de volta mais rápidos na pista de corridas e a melhor estabilidade de condução possível a altas velocidades, a nova M1000XR recebeu winglets na área dos painéis laterais dianteiros, que já aumentam a carga da roda dianteira a uma velocidade de cerca de 100 km/h. A 220 km/h, a carga da roda dianteira já é de cerca de 100 km/h. A 220 km/h, a carga da roda dianteira já é de cerca de 100 km/h. A carga da roda dianteira é então de cerca de 100 km/h. A 220 km/h, é então de cerca de 12 kg.

O chassis da M1000XR é baseado no da S1000XR, com o quadro em ponte de alumínio no seu centro. O controlo da roda dianteira na M1000XR é fornecido por uma forquilha de 45 USD com cartuchos de choque fechados. Outra novidade da M1000XR é o ajuste adicional da base da mola da forquilha e do amortecedor, bem como o amortecedor de direção ajustável em conjunto com o Controlo de Amortecimento Dinâmico (DDC) de série.

A M1000XR é a terceira BMW com um travão M, reconhecível pelo seu revestimento azul. Juntamente com dois discos de travão 320, o sistema de travagem equipado com uma nova bomba de travão manual radial marca atualmente o auge do desenvolvimento de travões no campo dos sistemas legais para estrada. A função Brake Slide Assist é uma nova adição à eletrónica de assistência abrangente. Permite ao condutor travar em curvas com um deslizamento constante. A nova M1000XR está equipada de série com jantes de alumínio forjado. As jantes de carbono estão disponíveis como parte do pacote M Competition.

A combinação de instrumentos da M1000XR corresponde ao design da M1000RR. Como parte do equipamento opcional, o material de dados abrangente para a utilização do M GPS Laptrigger, incluindo o M GPS Datalogger, pode ser disponibilizado através da interface OBD do painel de instrumentos, mediante um código de ativação. A M1000XR pesa 223 kg, e com o Pacote de Competição M (jantes e outras peças feitas de carbono), que está disponível a um custo extra, podem ser poupados mais 3 kg. No entanto, ainda temos um desejo: malas laterais feitas de carbono.

A BMW M1000XR estará disponível a partir de abril de 2024 a preços a partir de 25.900 euros (Suíça a partir de Fr. 25.980,-, Áustria a partir de 30.650 euros) nas cores M, opcionalmente com fundo preto ou branco.

Ainda mais do que a S1000XR, a nova M1000XR com tecnologia de chassis optimizada e o motor mais potente até à data numa moto desportiva de longa distância da BMW Motorrad foi concebida de forma intransigente para uma condução desportiva - seja na estrada rural, em passeios de longa distância ou na pista de corrida - não existe atualmente mais desempenho ou mais leve neste segmento de crossover. Afinal de contas, não roubou o seu tempo. Nem mesmo num passeio de mota.