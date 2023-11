Ducati Hypermotard 698 Mono : La nouvelle référence

Après nous avoir tiré les vers du nez avec la présentation détaillée de son nouveau moteur monocylindre, Ducati nous annonce maintenant de Bologne quelle moto sera propulsée par ce monocylindre high-tech, à savoir l'Hypermotard 698 Mono, la première Supermoto de Ducati avec un moteur monocylindre. Le chiffre 698 est légèrement trompeur, le moteur a 659 cm3.

Avec l'Hypermotard 698 Mono, Ducati veut proposer la supermotard la plus puissante homologuée pour la route. Les données de puissance du moteur appelé Superquadro Mono sont une annonce qui a certainement fait grincer des dents à Mattighofen (le siège de KTM) : 77,5 ch à 9750 tr/min en respectant la norme Euro5+, régime maximum de 10 250 tr/min.

Le monocylindre appelé Superquadro Mono est dérivé du V2 de la superbike Panigale 1299, dont il reprend l'énorme alésage de 116 mm. Les pistons, la chambre de combustion, la distribution desmodromique, les soupapes d'admission en titane et les soupapes d'échappement en acier - tout est identique au moteur de la superbike.

Le châssis se compose d'un cadre tubulaire en treillis, d'une fourche USD de 45 de Marzocchi, d'un bras oscillant en aluminium à deux bras avec amortisseur central Sachs et levier de renvoi et de roues en aluminium coulé, chaussées de pneus Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR 17 à l'avant et 160/60 ZR 17 à l'arrière. Les débattements de suspension sont de 215 et 240 mm. Les éléments de suspension sont bien entendu réglables.

Le frein avant se compose d'un monodisque de 330, développé par Brembo spécifiquement pour cette moto, et d'un étrier radial à quatre pistons Brembo M4.32. Ducati répond à l'objection selon laquelle le système de freinage est peu dimensionné avec un monodisque par une indication de poids de 151 kg prêt à rouler sans essence.

Pour les experts en supermotard, l'avant aussi précis que celui d'une superbike, associé à la maniabilité agile du supermotard, permet une expérience de conduite agréable. Cet équilibre a été atteint grâce à des dimensions de châssis qui permettent d'obtenir un avant neutre et bien perceptible avec la maniabilité des machines tout-terrain qui ont plutôt tendance à sous-virer.

Le design de l'Hypermotard 698 Mono combine l'esthétique spartiate des Supermotos avec les lignes épurées de la gamme Ducati. Il en résulte une moto élancée à la surface lisse. La selle haute et plate, le garde-boue avant surélevé et l'arrière minimisé soulignent cette impression. Le phare avant à LED est super compact et intègre un feu de jour. Les jantes en aluminium coulé, le double échappement et les couleurs de la version RVE sont d'autres caractéristiques de design qui attirent l'attention.

Ducati propose l'Hypermotard 698 Mono en version RVE à l'équipement haut de gamme (en Allemagne à partir de 13.390 euros, en Suisse à partir de Fr. 14.290.-) et en version de base (à partir de 12.390 euros / à partir de Fr. 13.290.-). La RVE est déjà équipée de tout le package électronique avec contrôle de traction, contrôle du wheelie, contrôle du frein moteur, aide au démarrage et quickshifter ; pour la version de base, tout peut être commandé en option. Les aides électroniques sont regroupées en quatre modes de conduite (Sport, Road, Urban, Wet) qui peuvent être affinés individuellement.

Le pack électronique doit permettre aux supermotards moins expérimentés de se faufiler dans les virages, grâce à l'ABS de virage spécialement réglé avec quatre niveaux d'intervention. Deux d'entre eux intègrent une fonction slide-by-brake. Au niveau 3 de l'ABS, cette fonction est activée en cas de freinage brutal et l'électronique dose le frein arrière de manière à atteindre et à maintenir un certain angle de dérive. Pour le pilote, cela signifie : freiner, amorcer le virage, l'électronique se charge de glisser à l'intérieur.

Le niveau 2 est destiné aux pilotes de supermotard expérimentés et aux tours de piste rapides, et autorise des angles de dérive plus importants. Au niveau 1, l'abs n'est activé qu'à l'avant, le pilote se charge de doser l'angle de dérive au freinage. Au niveau 4 de l'ABS, conçu pour les chaussées à faible adhérence et activé en mode de conduite Wet, l'électronique intervient très tôt afin d'éviter toute situation inconfortable.

Pour l'utilisation sur circuit, un système d'échappement Racing de Termignoni est disponible, qui augmente la puissance de pointe à 84,5 CV. Ce n'est qu'en combinaison avec ce système d'échappement que la fonction optionnelle Wheelie Assist peut être activée dans le système électronique. Ainsi, comme le décrit le communiqué de presse de Ducati, (presque) tout le monde peut franchir la ligne d'arrivée en wheeling sur la roue arrière.