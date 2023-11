Ducati Hypermotard 698 Mono: il nuovo punto di riferimento

Frenare sul traguardo e impennare: un pilota di supermoto deve essere in grado di farlo. Con la Ducati Hypermotard 698 Mono, chiunque dovrebbe essere in grado di farlo, grazie alla sofisticata elettronica di assistenza.

Dopo che Ducati ci ha già tolto il grasso di bocca con la presentazione dettagliata del nuovo motore monocilindrico, ora da Bologna arriva la notizia di quale moto sarà spinta da questo monocilindrico high-tech, ovvero la Hypermotard 698 Mono, la prima supermoto Ducati con motore monocilindrico. Il numero 698 è leggermente fuorviante: il motore ha 659 cc.

Con la Hypermotard 698 Mono, Ducati punta ad avere la Supermoto stradale più potente in circolazione. I dati sulle prestazioni del motore denominato Superquadro Mono sono un annuncio che sicuramente è stato recepito a malincuore a Mattighofen (sede di KTM): 77,5 CV a 9750 giri/min in conformità alla normativa Euro5+, regime massimo 10.250 giri/min.

Il monocilindrico denominato Superquadro Mono è derivato dal V2 della superbike Panigale 1299, da cui riprende l'enorme alesaggio di 116 mm. Pistone, camera di combustione, fasatura desmodromica delle valvole, valvole di aspirazione in titanio e di scarico in acciaio: tutto identico al motore della superbike.

La ciclistica è composta da un telaio a traliccio, forcella da 45 USD di Marzocchi, forcellone a doppio braccio in alluminio con ammortizzatore centrale e leveraggio Sachs e ruote in alluminio fuso, pneumatici con Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR 17 anteriore e 160/60 ZR 17 posteriore. L'escursione delle sospensioni è di 215 e 240 mm. Gli elementi delle sospensioni sono ovviamente regolabili.

Il freno anteriore è costituito da un disco singolo da 330, sviluppato da Brembo appositamente per questa moto, e da una pinza radiale Brembo M4.32 a quattro pistoncini. Ducati controbatte all'obiezione che l'impianto frenante è strettamente dimensionato con un disco singolo con un peso specifico di 151 kg pronto per la guida senza carburante.

Gli esperti di supermoto troveranno che l'avantreno, preciso come quello di una superbike, unito alla maneggevolezza agile delle supermoto, rende l'esperienza di guida piacevole. Questo equilibrio è stato raggiunto con dimensioni del telaio che combinano un avantreno neutro e reattivo con la maneggevolezza delle macchine fuoristrada che tendono al sottosterzo.

Il design della Hypermotard 698 Mono combina l'estetica spartana delle supermoto con le linee pulite della gamma di modelli Ducati. Il risultato è una moto elegante e dalla superficie liscia. La sella alta e piatta, l'alettone anteriore rialzato e il posteriore ridotto al minimo enfatizzano questo look. Il faro anteriore a LED è super compatto e integra una luce diurna. I cerchi in alluminio fuso, il doppio sistema di scarico e la combinazione di colori della versione RVE sono altre caratteristiche di design che catturano l'attenzione.

Ducati offre la Hypermotard 698 Mono in versione RVE con allestimento di alta gamma (in Germania a partire da 13.390 euro, in Svizzera a partire da Fr. 14.290,-) e in versione base (a partire da 12.390 euro / da Fr. 13.290,-). L'RVE dispone già dell'intero pacchetto elettronico con controllo della trazione, controllo dell'impennata, controllo del freno motore, jump-start e cambio rapido; per la versione base, tutto ciò può essere ordinato come optional. Gli aiuti elettronici sono raggruppati in quattro modalità di guida (Sport, Road, Urban, Wet), che possono essere perfezionate individualmente.

Il pacchetto elettronico è progettato per consentire anche ai supermotardisti meno esperti di scivolare in curva, grazie all'ABS in curva appositamente tarato con quattro livelli di intervento. Due di questi sono dotati di una funzione integrata di "slide-by-brake". Al livello 3 dell'ABS, questa funzione si attiva durante una frenata brusca e l'elettronica dosa il freno posteriore in modo da raggiungere e mantenere un certo angolo di derapata. Per il pilota questo significa: frenare, iniziare la curva, l'elettronica si occupa della derapata.

Il livello 2 è destinato ai piloti esperti di supermoto e ai giri veloci in pista e consente angoli di derapata più ampi. Al livello 1, l'ABS si attiva solo sull'anteriore e il pilota è responsabile della regolazione dell'angolo di derapata in frenata. Al livello 4 dell'ABS, destinato alle strade con scarsa aderenza e attivato in modalità di guida Wet, l'elettronica interviene tempestivamente per evitare che si creino situazioni spiacevoli.

Per l'utilizzo in pista è disponibile un impianto di scarico racing Termignoni che aumenta la potenza di picco a 84,5 CV. Solo in combinazione con questo sistema di scarico è possibile attivare la funzione opzionale Wheelie Assist nell'elettronica. Come descritto nel comunicato stampa Ducati, ciò significa che (quasi) tutti possono impennare sul traguardo con la ruota posteriore.